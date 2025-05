Claudia Bahamón tuvo momento de preocupación con la salud de su hijo y Maleja Restrepo fue la que la auxilió

Claudia Bahamón vivió momento de susto con uno de sus hijos en Bogotá - crédito @claudiabahamon/IG

La presentadora Claudia Bahamón, una de las figuras más queridas de la televisión colombiana, conmovió a sus seguidores tras compartir una situación personal que vivió recientemente con su hijo menor, Luca.

A través de una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, la presentadora huilense puso una foto en la que aparece acostada con el menor y con una de sus mascotas.

Luego narró cómo un problema de salud del niño, ocurrido mientras ella estaba trabajando, la preocupó y la llevó a reflexionar sobre el amor maternal y la fragilidad de la vida.

De acuerdo con la historia que reveló en la descripción del post, el hecho ocurrió el miércoles 21 de mayo, cuando, según contó la propia Claudia, Luca se enfermó repentinamente mientras estaba en el colegio.

Bahamón, que no se encontraba cerca en ese momento, recibió la invaluable ayuda de su amiga y también presentadora Maleja Restrepo, quien acudió al rescate del niño, lo recogió en la institución y lo llevó a casa.

“Ayer se me enfermó mi Luca. Yo estaba trabajando y él en el colegio. Maleja Restrepo me lo rescató y lo llevó a casa (¡te amo por eso y más! Qué privilegio tenerte cerca)”, escribió Bahamón, en una primera parte, como muestra de su profunda gratitud hacia Restrepo y para empezar a contar lo que había ocurrido.

La angustia que sintió Claudia por lo ocurrido no terminó ahí, tal como comentó en la misma publicación, pues esa noche tuvo un sueño inquietante, en el que su hijo estaba enfermo y nadie se lo decía.

El temor, relató, fue tan intenso que la despertó con el corazón acelerado y el alma “espichada”, como ella misma describió.

Sin embargo, al ver a su hijo durmiendo tranquilamente en su cama, experimentó un alivio profundo que transformó su temor en una poderosa reflexión sobre el amor incondicional de una madre.

“Terminé soñando que mi hijo estaba enfermo y nadie me lo decía. Sentí ese miedo que paraliza, que aprieta el pecho y deja sin aire. Me desperté con el alma espichada y el corazón latiendo demasiado fuerte. ¡Angustia mal! Pero ahí estaba él dormidito, tranquilo, sano. (...) Entonces lo entendí, el amor más profundo también tiene miedo, porque quien ama de verdad, teme perder lo que más ama. Mirarlo en paz esta madrugada me regresó a la vida”, afirmó Claudia con emotividad.

La presentadora, acostumbrada a conectar con sus seguidores desde sus redes sociales y utilizó su experiencia para enviar un mensaje que tocó fibras entre sus miles de seguidores, especialmente las que son o van a ser madres de familia.

Para Claudia, el sueño no fue una simple pesadilla, sino un llamado de atención del universo, una lección de humildad frente a la incertidumbre de la vida.

“A veces los sueños nos sacuden no para herirnos, sino para mostrarnos con fuerza lo que damos por sentado. Para recordarnos que la vida es un suspiro, y que cada abrazo, cada mirada, cada ‘te amo’ dicho a tiempo, es un milagro que no se repite”, escribió.

La publicación concluyó con una frase que resume su visión sobre la maternidad: “Hoy abrazo a mi hijo con más presencia, con más gratitud, con más alma. Porque nada está garantizado, pero mientras estemos juntos, elegimos amar sin reservas. Te amo Luqui”.

El mensaje generó una ola de reacciones en redes sociales, pues como era de esperarse, cientos de usuarios expresaron su solidaridad y dejaron mensajes deseando la pronta recuperación del pequeño Luca. Aunque Bahamón no ha revelado públicamente cuál fue el problema de salud que enfrentó su hijo, sí dejó claro que ya se encuentra fuera de peligro.

De esta manera Claudia mostró la vulnerabilidad de una madre famosa frente a la enfermedad de un hijo, especialmente porque está poco tiempo libre, y también el valor de la amistad entre mujeres —representado en el gesto de Maleja Restrepo— y la capacidad de transformar el miedo en gratitud.