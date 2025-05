Video: el increíble salto de un niño que evitó ser embestido por un bus que chocó su casa en Florencia, Caquetá

Este fue el increíble momento en que un niño se salvó de ser embestido por una buseta sin control - crédito @ULTIMAHORAENX/X

Como un milagro, habitantes del barrio La Ciudadela, en el oriente de Florencia (Caquetá), catalogaron el accidente de tránsito que por poco resulta en tragedia para un niño que jugaba a las afueras de su casa.

Los hechos, que quedaron registrados en un video de cámaras de seguridad, ocurrieron en la noche del lunes 19 de mayo de 2025, y muestran el momento en que dos menores de edad se divertían tranquilamente a las afueras de una vivienda.

Luego, se alcanza a observar el reflejo de una luz, que cada vez se hacía más intensa; sin embargo, los niños continuaron con su rato de ocio, sin imaginar lo que se aproximaba.

En efecto, en las imágenes se evidencia cómo el conductor de una buseta de transporte público, al parecer, pierde el control del vehículo y se acerca peligrosamente a los menores, prácticamente rozando a uno de ellos sin afectaciones.

En el caso del segundo niño, la situación no “pintaba” nada bien, debido a que tenía solo milisegundos para reaccionar. No obstante, los “reflejos” del menor habrían resultado efectivos, pues de un salto el niño se puso a salvo para no quedar en medio del vehículo y la fachada de una vivienda a la que finalmente chocó.

De acuerdo con medios locales, el vehículo, propiedad de la empresa Cootranscaquetá, habría presentado una falla en el sistema de frenos mientras circulaba por una zona residencial. Según testigos, el niño jugaba cerca de la vía junto a otro menor cuando fue sorprendido por la buseta sin control.

A pesar de lo cerca del impacto, el menor no sufrió heridas ni fracturas. Entre tanto, las autoridades locales de tránsito investigan el hecho para establecer si hubo negligencia humana o falla mecánica.

El caso generó una ola de reacciones a través de las redes sociales, donde destacan las habilidades del niño, mientras que otros atribuyen el suceso a una “obra divina”.

El bus finalmente chocó la fachada de una vivienda - crédito Bomberos Cundinamarca

“Eso no es ningún milagro, el niñito se alcanzó a quitar”; “Gracias a Dios que los protegió”; “Dios mío los dos niños se salvaron de milagro”; “No sólo de uno, al otro le pasó bien cerca. Pudieron haber sido dos...”; “El niño estaba de frente por eso esquivó el choque”; “Si se ve que alcanza a saltar a un lado, el bus ni lo tocó”; “Dios tiene ese niño para grandes cosas en la vida gloria a ti, señor Jesús (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.

Ambulancia se accidentó en vía Cúcuta-Tibú, dejando dos personas heridas

En la tarde del lunes 19 de mayo de 2025, una ambulancia de la ESE Regional Norte sufrió un accidente, en la vía que conecta Cúcuta con Tibú, en el departamento de Norte de Santander, cuando regresaba al municipio tras cumplir una misión médica.

En el vehículo viajaban tres personas: el conductor, una doctora y un auxiliar de enfermería. De estos, el auxiliar fue quien resultó más afectado, pues sufrió heridas de gravedad que requirieron su traslado inmediato a un centro asistencial para recibir atención especializada. La médica sufrió lesiones leves, mientras que el conductor salió ileso.

Según versiones de lo ocurrido, el accidente podría haberse originado por un microsueño del conductor, aunque esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente. Mientras tanto, las circunstancias exactas del siniestro aún son objeto de investigación por parte de las autoridades.

La ambulancia terminó por fuera de la vía - crédito Fotocomposición Infobae (Colprensa- Redes sociales/X)

Entre tanto, la ambulancia terminó fuera de la vía y con daños tan severos que se evalúa como pérdida total.

Por su parte, la ESE Regional Norte no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el accidente ni sobre el estado de salud de su personal.