Cayó en Colombia ‘Larry Changa’, cofundador del Tren de Aragua: como padre de familia y emprendedor pasaba sus días en Chile y hasta vendía arepas

Este sujeto fue capturado en Colombia y su caída se anunció el 1 de julio de 2024 - crédito Policía Nacional de Colombia

La historia de Larry Amaury Álvarez Núñez, más conocido en el mundo criminal con el alias de Larry Changa, el cofundador del temido Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más perseguidas a nivel continental por las diversas autoridades en varios países, dejó un episodio inédito de este delincuente tras su caída en Colombia.

Este sujeto tenía dos órdenes de búsqueda internacional (circulares rojas) por parte de la Interpol y que fueron emitidas por Venezuela en principio y luego por Chile, país al que en principio “Larry Changa” llegó sin despertar sospechas porque aún no tenían conocimientos las autoridades en el país austral el prontuario criminal de este hombre.

La detención de Álvarez Núñez se confirmó en Colombia el 1 de julio de 2024 por parte del presidente Gustavo Petro, que a través de su cuenta en X confirmó este golpe a las redes del Tren de Aragua, una organización catalogada por parte de Estados Unidos, a través del Departamento de Tesoro, como una “organización delictiva transnacional”.

La llegada de alias Larry Changa a Chile y su escape a Colombia

Alias Larry Changa llegó a Chile el 30 de enero de 2018 en un vuelo que aterrizó en el aeropuerto Arturo Merino Benítez (Santiago).

A pesar de su historial delictivo, que incluía años de cárcel, extorsiones y homicidios, ingresó al país como turista sin restricciones legales, según lo que explicó Trinidad Steinert, fiscal regional de Tarapacá, en diálogo con La Tercera.

“Cuando él ingresa, no había antecedentes de que él se encontraba privado de libertad en Venezuela. No había orden de detención ni alerta roja de Interpol sobre él. Porque no existía la cooperación internacional que tenemos ahora

Este vacío en la cooperación internacional permitió su entrada al territorio chileno, marcando el inicio de una serie de eventos que, años después, derivarían en la instalación de una de las organizaciones criminales más violentas en el país: el Tren de Aragua.