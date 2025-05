Isabella Santodomingo recordó que vivió el duelo por la muerte de su padre durante su participación en el ‘Desafío 2004 – La Aventura’

La escritora relató cómo fue participar en el Desafío con la ayuda de su padre recién fallecido - crédito Canal Caracol

Isabella Santodomingo estuvo como invitada en el pódcats Menopáusicas, y qué, de las periodistas Yolanda Ruiz y María Elvira Samper, en el que contó algunos aspectos que han marcado su vida personal como profesional. Durante la conversación, la actriz recordada por su participación en Tentaciones, narró una anécdota que incluía a su padre.

En vista de su negativa a las propuestas que había recibido de parte de varios canales, Santodomingo recordó que su mánager le dijo que recibía la última y se trataba del Desafío 2004 – La Aventura. Pero algo ocurrió días antes de que se llevara a cabo la competencia “entra Semana Santa y se muere mi papá… me llaman de Caracol y me dicen que entienden si no quiero ir”, pues ya había aceptado participar en el formato de convivencia.

Después de que el canal de televisión le expresa sus condolencias, ella responde contundente que no tiene intención de no ir, sino que contrario a eso, el plan sigue en pie porque quiere rendirle un homenaje a su papá que acababa de partir. “Yo no crie al lado del mar, yo no soy como estas figuras que aparecen en las revistas ni nada, no señor, yo soy del campo, obvio que voy a ir… Y fui, y quedé de tercera”, aseveró.

En medio del duelo que vivió la también escritora, recordó que el juego que llevó a cabo en el programa de Caracol Televisión lo realizó con ayuda de su papá, que de acuerdo con Isabella, todo el tiempo la acompañó y consiguió que se llevara varios de los premios. “Y yo jugué con mi papá. ¿Saben? … Claro. Todo el tiempo. Yo me iba a una piedra, por ejemplo. Y yo le decía Papi, no sé qué cosa”.

A lo que agregó: “Y entonces yo tenía como mi contacto y era al lado del mar, una cosa superbonita, pero ya el descaro llegó a tal que yo jugaba con mi papá (…) Yo me acuerdo de que llegué a lo del carro y era un carro que tenía unas llaves escondidas en alguna parte. Yo fui la última porque yo no daba con el con el rompecabezas”, recordó, mientras le pedía a su padre que la ayudara a ganarse el premio.

Cuando le estaba pidiendo a su papá que la ayudara desde el más allá a llevarse el premio con ella, en su cara le cayó una de las piezas del carro que tenía la llave para abrir la puerta que le daba acceso al vehículo. “Yo me metí ahí al ladito de Paula Andrea Betancurt, ella salió, yo me metí y de repente yo, así como palpando no sé qué y de repente me cae del de la parte de abajo del carro, estábamos abajo, el carro me cae una cosa de arena y me cayó la llave”, recordó.

Finalmente, aseguró que fue una buena experiencia el haber formado parte de la competencia, pues sintió que fue un fuerte homenaje a su padre que acababa de fallecer. Agregó que en algún momento de su vida, escribirá sobre lo que significó para ella el haber formado parte del reality, además, de que pasaron muchas cosas de las que no recuerda mucho porque trataba de no dejarlas salir porque estaba compitiendo.

“Pero te daban la depre, la tristeza por momentos, por tu papá”, preguntó una de las periodistas a lo que respondió Santodomingo: “Claro, obvio. Pero no lo demostraba porque estaba compitiendo”, dejando claro que siempre estuvo enfocada en la competencia y quedarse con un lugar entre los finalistas.