Madres de los niños víctimas de abuso en un jardín del Icbf revelaron el estado de salud de los menores: “Están mal”

El 7 de mayo de 2025, Freddy Castellanos, acusado de cometer abusos sexuales contra menores en un jardín infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) en Bogotá, se declaró inocente ante la justicia.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, durante la audiencia de imputación de cargos se le atribuyeron los delitos de acto sexual abusivo y acceso carnal violento con menor de 14 años. Los hechos habrían ocurrido en un hogar infantil ubicado en el barrio Villa Javier, en la localidad de San Cristóbal, donde Castellanos trabajaba.

El señalado fue trasladado a la cárcel La Modelo en Bogotá, mientras avanza el proceso judicial. Las autoridades lo acusan de, presuntamente, abusar sexualmente de más de tres menores de edad en el centro infantil.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, Castellanos negó cualquier responsabilidad en los hechos, lo que intensificó la indignación de las familias de las víctimas y de organizaciones defensoras de los derechos de la infancia.

En medio de esta situación, cuatro madres de los menores afectados decidieron compartir sus testimonios en el videopódcast Más allá del silencio.

Margie Espinel relató que el 28 de abril de 2025 su hija le confesó que Castellanos la llevaba al baño del jardín infantil y la tocaba de manera inapropiada. Además, explicó que, junto a su esposo, dibujaron un cuerpo humano en una hoja para que la niña señalara las partes donde había sido tocada. Según su testimonio, la menor ahora presenta problemas emocionales, miedo constante, pérdida de apetito y dificultades para dormir.

“Que por medio de juego la llevaba al baño y la abusaba (...) la chiquita ahora está mal. La chiquita tiene miedo, no duerme, no come. Ella está mal, está bajando de peso. Ella se despierta asustada”, contó entre lágrimas.

Otro testimonio fue el de Paula Narváez, madre de un niño que también habría sido víctima de abuso. Narváez recordó que el 31 de marzo su hijo fue recogido del jardín infantil por su hermano mayor, tras haber pasado el día indispuesto. Posteriormente, el menor le confesó que “el profesor Freddy” lo había tocado. Narváez relató que días después su hijo comenzó a presentar problemas estomacales severos y mostró actitudes de temor cuando ella intentaba ayudarlo. “Me decía: ‘No me vas a lastimar, mami’”, expresó.

Katherine López, otra de las madres, se enteró de lo ocurrido gracias a un mensaje de WhatsApp enviado por Espinel, que la alertó sobre los presuntos abusos en el jardín infantil. López recordó que su hija lloraba constantemente y se negaba a regresar al lugar, aunque en un principio no entendía la razón. Tras insistir con preguntas, la niña le confesó que “el profe daba besos, muchos besos”. López expresó su dolor y culpa al recordar cómo su hija intentaba manifestar su incomodidad sin ser comprendida.

“El profe (Freddy Castellanos) daba besos, muchos besos. En ese momento yo me derrumbé. Yo me culpaba porque en el fondo yo sabía que ella estaba manifestando algo que no quería; y ella no quería ir más al jardín”, relató al medio citado.

Angie Vargas, tía de otra de las niñas presuntamente abusadas, también compartió su experiencia en el pódcast. Según Vargas, la menor le confesó que estaba triste porque “el profe le hace cosas malas a los niños”. Este testimonio, junto con los relatos de otras familias, permitió identificar que no se trataba de casos aislados, sino de un patrón de abuso que afectaba a varios menores.

Vargas señaló que las madres han comenzado a organizarse para denunciar las irregularidades y exigir respuestas de las entidades responsables, incluyendo el Icbf y otras instituciones que, según ellas, han ocultado información sobre el caso.