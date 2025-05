Alianza entre guerrillas contra el Clan del Golfo en Antioquia: 215 personas fueron desplazadas en Valdivia por los combates

Alcalde de Valdivia pidió ayuda del Gobierno nacional para atender las familias desplazadas - crédito Alcaldía de Valdivia/Facebook

Habitantes de zonas rurales del Valdivia (Antioquia) enfrentan una nueva ola de violencia, que ha desencadenado una grave crisis humanitaria.

Los fuertes enfrentamientos entre grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN han obligado a al menos 92 familias, lo que equivale a 215 personas, a abandonar sus viviendas en busca de protección.

Entre los desplazados hay una bebé de nueve meses, 29 niños y cuatro adultos mayores, lo que evidencia la vulnerabilidad de los grupos familiares afectados.

La Alcaldía de Valdivia reportó que los combates completan una semana y que la cifra de desplazados aumenta con el paso de las horas.

Las familias del corregimiento Puerto Raudal son las más afectada por los combates entre grupos armados - crédito Asocomunal Valdivia/Facebook

Asimismo, la Administración local destacó que veredas como La Coposa y el corregimiento de Puerto Raudal son algunas de las zonas más complejas.

Para atender la emergencia humanitaria, la Alcaldía de Valdivia instaló un albergue temporal en el Coliseo Guillermo Gaviria, donde los desplazados reciben atención humanitaria básica.

Entre tanto, el alcalde del municipio hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para que intervenga con acciones concretas que garanticen la seguridad de las comunidades.

“La amenaza hoy es latente hacia la población civil y queremos evitar hechos lamentables. Es el llamado al Gobierno nacional, al Ministerio de Defensa, precisamente para que nos acompañen en esta difícil situación y que puedan garantizar las condiciones de seguridad para que estas familias puedan retornar a su vivienda”, aseguró el mandatario local.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, advirtió sobre la gravedad de los hechos y solicitó que la fuerza pública retome el control del territorio.

Más de 29 niños hacen parte de los desplazados ante la intensidad de los combates entre grupos armados ilegales - crédito Asocomunal Valdivia/Facebook

De acuerdo con la información suministrada por la administración departamental, en las últimas 24 horas se han registrado al menos dos enfrentamientos armados más en el municipio.

De otro lado, María Patricia Giraldo Ramírez, secretaria encargada de Seguridad, Justicia y Paz del departamento, confirmó que la Gobernación está brindando apoyo a la Alcaldía para enfrentar la emergencia.

“Se han venido presentando enfrentamientos entre grupos al margen de la ley como el Clan del Golfo y el Eln, lo que ha ocasionado el desplazamiento forzado de más de 33 familias. En la madrugada de este viernes 16 de mayo se presentaron nuevos enfrentamientos, lo que supondría más desplazamientos de esta naturaleza”, indicó la funcionaria, citada por 360 Radio.

Además de la violencia directa, la presencia de los grupos armados ilegales ha generado un clima de coerción que se extiende más allá de los disparos.

En varias zonas rurales de Valdivia, según testimonios recogidos por las autoridades locales, se han impuesto retenes y restricciones a la movilidad de los habitantes, lo que incrementa la tensión entre las comunidades campesinas.

Uno de los mayores temores de las autoridades es que la confrontación armada se traslade hacia centros poblados más densos.

“La preocupación nuestra radica en que se están acercando hacia un centro poblado, digamos, mucho más densamente poblado que las veredas La Llana y La Coposa y que esto, digamos, podría aumentar mucho más la cifra de personas desplazadas si la confrontación se traslada hacia este corregimiento de Raudal”, complementó el alcalde Molina.

Los desplazados están llegando poco a poco al municipio, así como a otros centros poblados - crédito Asocomunal Valdivia/Facebook

Presuntas alianzas de las disidencias y el ELN para enfrentar al Clan del Golfo

La escalada de violencia que se vive en el corregimiento El Raudal podría obedecer a una disputa por el control territorial entre el Clan del Golfo y una alianza entre las disidencias de las Farc y el ELN.

Según fuentes de inteligencia citadas por Teleantioquia Noticias, ambas guerrillas habrían pactado una colaboración temporal con el fin de frenar el avance de la estructura criminal sobre este punto estratégico del norte de Antioquia.

El Raudal, ubicado en una región de difícil acceso, es clave para el control de cultivos ilícitos y la comercialización de clorhidrato de cocaína producido en veredas aledañas.

Grupos armados ilegales se disputan el territorio; de hecho, algunos han hecho alianzas - crédito EFE

“El Clan del Golfo quiere adueñarse de esa zona que ha sido históricamente de la guerrilla”, indicó una fuente citada por el medio regional.

También se explicó que la alianza entre los grupos insurgentes se produjo como respuesta a la presión militar del Clan del Golfo, que habría ingresado con un considerable número de hombres para tomar el control por la fuerza. “Si cada guerrilla combate de manera independiente estarían en desventaja”, afirmó la misma fuente.

Y es que un testimonio recogido por el medio da cuenta de los abusos cometidos por los hombres armados. “Me encontraba con mis trabajadores en la finca cuando llegaron estos hombres armados. Se metieron a la casita y me la requisaron completamente. No sé qué buscaban, pero se me llevaron mis documentos, me robaron algunas pertenencias y toda la comida”, relató un habitante de la vereda La Llana, una de las más afectadas por los enfrentamientos.

Líderes comunitarios aseguran que el desplazamiento forzado que se está registrando en Valdivia no obedece solo a amenazas directas, sino al temor de quedar en medio del fuego cruzado. “Las balas no distinguen entre combatientes y campesinos, por eso decidimos venirnos al pueblo”, expresó uno de ellos.