Ministro de Salud reconoció que el Gobierno no puede liquidar las EPS por su importancia para el país: “Se derrumbaría todo el sistema”

El 12 de mayo de 2024, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, defendió en una audiencia pública la urgencia de que la reforma a la salud avance en su tercer debate ante la Comisión Séptima del Senado. En su intervención, el titular de la cartera fue enfático en señalar que el sistema cuenta con recursos, pero que su viabilidad está condicionada al respaldo legislativo.

“Las tenemos en cuidados intensivos a las EPS para que salga la reforma, porque en la reforma nosotros hemos planteado que hay que pagar las deudas y debe ser el Estado quien las pague”, afirmó.

Luego de ser blanco de críticas, el alto funcionario habló sobre el rol de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) y desmintió a sus detractores. Así mismo, sostuvo que solo con la reforma a la salud podrán mejorar el sistema de salud colombiano, que tiene una deuda de $25 billones.

“Sobre el tema de las EPS, siempre he dicho una cosa que las EPS están en cuidados intensivos y que estamos esperando que exista la reforma, porque la reforma es la que va a poder salvar y no solamente a salvar las EPS, sino a salvar todo el sistema que hoy debe más de 25 billones de pesos”, señaló el titular de la cartera en rueda de prensa.

Y agregó: “Ahí está la Cámara, así trabajó la Cámara, se aprobó y para el año entrante podría haber por lo menos seis o 7 billones de pesos adicionales para salud y con eso podríamos comenzar”.

De igual manera, el ministro Jaramillo sostuvo que se reunirá con varios gobernadores en todo el país para abordar el panorama de salud de Colombia y encontrar alternativas para mantener el servicio mientras se decide el futuro del proyecto de ley que impulsa su cartera.

“¿En difíciles circunstancias? Porque muchos vean ustedes que ya se manifestaron hasta los gobernadores y tienen razón, voy a reunirme con ellos la semana entrante. Tienen razón porque siguen las deudas, vienen. Recuérdense ustedes que el primer semestre, el 2022, el Presidente le pidió a la Superintendencia que dijera cuánto era lo que se adelantaba y la cifra fue de 25 billones. Y eso puede haber aumentado. Por supuesto, puede haber aumentado. Entonces. Por eso es que es importante la reforma y la reforma. Sí soluciona el problema”.

A su vez, el ministro de Salud sorprendió al mencionar que si el Estado liquida todas las EPS el sistema de salud colapsaría. Incluso, dijo que ante ese panorama, el Gobierno Petro prefirió dejarlas en cuidados intensivos.

“Donde lleguemos a liquidarlas las EPS, se derrumba todo el sistema. Entonces las tenemos en cuidado intensivo y yo siempre he dicho, las tenemos en cuidado intensivo para que llegue la reforma y las podamos recuperar, las saquemos nuevamente, las saquemos de cuidado intensivo y paguemos todas las deudas que se ha interpretado. Que el gobierno las tiene, no las tiene. Es que no, ninguna tiene capital, ninguna tiene reservas, ninguna tiene patrimonio”.

Para el ministro Jaramillo, el gobierno del expresidente Iván Duque es uno de los principales responsables de la aguda crisis del sistema de salud porque al liquidar 12 EPS aumentó el hueco fiscal en el área de la salud.

“¿Qué hizo Duque? ¿Duque? Llegó y liquidó 12 EPS. ¿Y qué tal que no tuvo ni siquiera las que tienen ahora? ¿Sabe cuánto deben las que tienen ahora? Cerca de 15 billones. Pero no es una deuda del gobierno. Para que se mueva. No es tenerlas ahí. Porque liquidarla sería el acabose del sistema.”, anotó.