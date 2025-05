Este es el pueblo en Colombia donde productor de cine les regala tierras a los hombres que no tengan hijos

A cambio de someterse al procedimiento regalo efectivo y tierras - crédito Andina

Bajo la condición de trabajar la tierra para sus hijos, sin “encargarle más a la cigüeña”, el filantropo Erwin Goggel le regaló dinero en efectivo y terrenos a más de 100 hombres de la vereda El Pantano, en el departamento de Córdoba, a cambio de hacerse la vasectomía.

Luego de hacer una inversión millonaria en hectareas, a 4.000.000 pesos cada una, alguien le dijo que no podría sembrar árboles, porque los campesinos de la región necesitaban el suelo para desarrollar sus actividades.

Entonces, tuvo una idea. Regalar 3.5 hectáreas a cada hombre que aceptara someterse a una cirugía para dejar de tener hijos. Al principio, no aceptaron porque pensaban que no iban a entregarles nada, pero Goggel les regaló 1.800.000 pesos en efectivo, con tal de que accedieran.

“Me acordé de lo que oí hablar de mi padre y les propuse que yo les daba tierra si se operaban, si dejaban de tener hijos, si la tierra era para los hijos que tenían, no para que siguieran teniendo hijos”, recordó en el programa Séptimo Día.

Su inspiración era clara: ““El planeta está demasiado lleno de gente y el país, realmente, la gente no debería tener los niños que no puede alimentar, vestir y educar bien, pero la gente no tiene control de eso y es bastante irresponsable”, y gracias a eso logró reducir la natalidad en la vereda drásticamente y con ella la pobreza y los menores que son criados en condiciones poco favorables.

La tasa de natalidad en Colombia ha experimentado una caída significativa, alcanzando niveles históricos que generan preocupación en diversos sectores del país. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), entre enero y octubre de 2024, los nacimientos disminuyeron un 14,5 % en comparación con el mismo período del año anterior, marcando el registro más bajo de la última década. Este fenómeno no solo afecta las cifras demográficas, sino que también tiene implicaciones profundas en el ámbito económico y social.

De acuerdo con el Dane, Colombia ocupa el séptimo lugar en América Latina y el Caribe en cuanto a tasas de fecundidad más bajas, con un promedio de 1,63 hijos por mujer. Este dato refleja una tendencia regional que también afecta a países como Chile, Costa Rica y Uruguay, donde las tasas son aún menores, con 1,14, 1,32 y 1,4 hijos por mujer, respectivamente. Estas cifras evidencian un cambio en los patrones de natalidad que podría tener consecuencias a largo plazo en la estructura poblacional y económica de la región.

El impacto de esta disminución en la natalidad se extiende más allá de las estadísticas. Según explicó Raúl Ávila, docente de la Universidad Nacional de Colombia, en declaraciones recogidas por El Colombiano, esta tendencia afecta directamente los sistemas de pensiones y salud, debido a la reducción de la población en edad productiva. Ávila señaló que, con menos nacimientos, se proyectan menores ingresos futuros, lo que obliga a replantear la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social. Además, advirtió que una menor población joven implica una reducción en la disponibilidad de mano de obra calificada y una disminución en la carga tributaria, lo que podría limitar el crecimiento económico del país.

Entre las principales causas de esta caída en la natalidad se encuentra el alto costo de vida, que ha llevado a muchas parejas a postergar o incluso renunciar a la idea de tener hijos. Factores como el aumento en los precios de la vivienda, la educación y los productos de la canasta familiar han creado un entorno económico en el que muchas familias consideran inviable asumir los costos asociados a la crianza. Este fenómeno refleja un cambio en las prioridades y decisiones de las nuevas generaciones, que enfrentan mayores desafíos económicos en comparación con las generaciones anteriores.

La disminución de la natalidad en Colombia no es un caso aislado, sino parte de una tendencia global que afecta a numerosos países, especialmente en regiones con economías emergentes. Sin embargo, las particularidades del contexto colombiano, como las desigualdades económicas y las limitaciones en el acceso a servicios básicos, agravan el impacto de este fenómeno. Las autoridades y expertos coinciden en que será necesario implementar políticas públicas que aborden tanto las causas como las consecuencias de esta problemática, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad económica y social del país en las próximas décadas.