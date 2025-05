Armando Benedetti anunció acciones legales contra la exministra de Justicia por injuria y calumnia: “Ya estoy cansado”

Ángela María Buitrago renunció al Ministerio de Justicia y reveló que Benedetti influyó en la decisión - crédito Colprensa

Ángela María Buitrago, ministra de Justicia, presentó su renuncia el jueves 15 de mayo de 2025 y lanzó graves acusaciones contra Armando Benedetti, ministro del Interior, y Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Según Buitrago, ambos funcionarios habrían ejercido presiones indebidas relacionadas con nombramientos y despidos al interior de su cartera.

En sus declaraciones, sostuvo que Benedetti y Rodríguez le solicitaron la destitución de ciertos funcionarios del Ministerio de Justicia para realizar nuevos nombramientos. La saliente ministra señaló que estas acciones representaban una interferencia directa en el funcionamiento de la entidad.

“El tema en particular es que cuando uno está en un cargo público, hay actuaciones que intentan cambiar las cosas que se hacen en el Ministerio de Justicia, y en particular cambiar a las personas por personas que no tienen capacidad, una injerencia en el desarrollo, una injerencia en la actividad y una injerencia en la función”, afirmó en entrevista con Noticias Caracol.

Buitrago también aseguró que las solicitudes no provinieron directamente del presidente de la República, Gustavo Petro, sino que fueron hechas por Angie Rodríguez y Armando Benedetti a través de llamadas y mensajes.

“Técnicamente, nunca me lo pidió el presidente de la República, directamente me llamaron Angie Rodríguez y Armando Benedetti, para decirlo, y sobre esos supuestos no sé por qué razón lo hacen. Pero, lo que puedo decir es que yo recibí las llamadas de ellos, mensajes, como yo digo, mensajes fantasmas, mensajes que mandan y después se desaparecen, porque obviamente ahora hay una modalidad que de todos modos también se pueden recuperar”, explicó.

Frente a estas acusaciones, Armando Benedetti, ministro del Interior, reaccionó públicamente a través de sus redes sociales, anunciando acciones legales contra la exministra. “Ya estoy cansado. Acabo de dar poder para demandar a la ex ministra de Justicia por injuria y calumnia”, escribió en su cuenta de X.

Durante una visita a Montería, Córdoba, donde cumplía con su agenda ministerial, Benedetti negó categóricamente las acusaciones de Buitrago. Según el ministro, la exfuncionaria estaría actuando de esa manera debido a su descontento por haber sido retirada del Gobierno de Gustavo Petro. “Ella dice que la llamé para unos puestos y eso es mentira. Ella está actuando así porque la sacaron del ministerio, así que por eso la denunciaré”, declaró.

Benedetti también enfatizó que las afirmaciones de Buitrago carecen de fundamento y que cualquier acusación de este tipo debe estar respaldada por pruebas. A juicio del ministro, estas declaraciones solo buscan perjudicar su labor política.

Por otro lado, el alto funcionario ya inició acciones para agilizar el debate de la resucitada reforma laboral del Gobierno Petro. De acuerdo con el ministro del Interior, la Presidencia de la República radicó un mensaje de urgencia e insistencia de la iniciativa, con el fin de que el Senado la discuta y resuelva en un plazo máximo de 30 días.

“La insistencia es para que se desplace cualquier otro asunto de la agenda hasta que no se resuelva sobre ese proyecto de ley. Artículo 163 de la Constitución y el 191 de la Ley 5 del 92″, detalló en sus redes sociales.

Este movimiento político ha sido interpretado como una última oportunidad para que el Gobierno nacional logre implementar sus reformas, ya que con el hundimiento de la consulta popular en el Senado de la República se acaban las opciones para hacer cambios sociales en el país.

Incluso, el gobernante de los colombianos pidió al Senado votar de nuevo la consulta popular con el fin de que se pueda salvar el proyecto. Así mismo, invitó a sus seguidores a esperar por las decisiones que tomen en el Legislativo.