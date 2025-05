Catherine Juvinao contradijo a Petro y negó fraude en votación de consulta popular: “Sea serio. Trabaje”

Catherine Juvinao recomendó a Gustavo Petro no seguir a Armando Benedetti - crédito Presidencia y Prensa Catherine Juvinao

El ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció un presunto fraude en el proceso de votación de la consulta popular que se llevó a cabo el 14 de mayo de 2025 en la plenaria del Senado de la República. Según indicó, el secretario del Senado, Diego González, agregó un voto adicional al “No”, cuando debía añadirse al “Sí”.

Ante la denuncia del jefe de la cartera, el presidente Gustavo Petro se pronunció afirmando que en una grabación divulgada por el ministro se deja en evidencia la conducta presuntamente irregular del funcionario.

El ministro del Interior aseguró que habría habido un empate en la votación por la consulta popular - crédito @AABenedetti/X

“Aquí el secretario del senado tacha un voto por el SÍ y no deja votar a los que seguían, no dejó votar a la senadora Martha Peralta. Efraín Cepeda no acepta la apelación que es obligatoria y se consuma el fraude contra el pueblo”, indicó.

El presidente Gustavo Petro denunció fraude en votación de la consulta popular - crédito @petrogustavo/X

No obstante, la representante a la Cámara Catherine Juvinao contradijo al jefe de Estado, afirmando que no hubo fraude en la votación. Para respaldar su punto compartió una imagen de la hoja en la que el secretario del Senado hizo la votación manual; en ella no hay nombres tachados.

“No tachó nada, presidente. Aquí está la prueba. Mejor deje de prenderle velas a Benedetti, que le repito, solo le traerá más problemas. ¿Qué tal si mejor usted se dedica a buscar los acuerdos de manera limpia para la reforma laboral que revive ahora? Sea serio. Trabaje”, escribió la congresista.

La representante Catherine Juvinao compartió documento del secretario del Senado en el que se hizo la votación manual de a consulta popular - crédito @CathyJuvinao/X

