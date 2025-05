Armando Benedetti reveló video de presunto fraude en la votación de la consulta popular: “Habrá denuncia penal”

El ministro del Interior aseguró que habría habido un empate en la votación por la consulta popular - crédito @AABenedetti/X

El hundimiento de la consulta popular en la plenaria del Senado calentó los ánimos entre congresistas y funcionarios del Gobierno nacional. El ambiente se alteró tanto en el Congreso que algunos de los presentes se gritaron y recurrieron al manoteo para defender o rechazar el resultado.

La situación se generó debido a un presunto fraude que denunció el ministro del Interior, Armando Benedetti. A través de su cuenta de X compartió una grabación del momento en el que se hace un conteo de los votos en favor y en contra de la consulta popular.

En la grabación se evidencia cómo el funcionario nota una aparente irregularidad en el conteo y exige una verificación. Al darse cuenta de que hubo posibles anomalías, se alteró, golpeó la mesa, gritó y exigió la repetición de la votación. No obstante, eso no pasó.

Armando Benedetti informó que recurrirá a instancias legales por posible fraude en votación de la consulta - crédito @AABenedetti/X y Álvaro Tavera/Colprensa

Según la explicación que dio Benedetti sobre lo ocurrido, el secretario del Senado, Diego González, habría incluido erróneamente un voto adicional para la sección del “No”. Además, afirmó que hubo congresistas que estaban a favor de la consulta a los que no se les permitió ejercer su derecho al voto.

En consecuencia, informó que recurrirá a acciones legales con el fin de que se investigue a los presuntos responsables del aparente fraude. “Malandrines. En este video se demuestra cómo el secretario del Senado tacha un voto del Sí y lo agrega a los votos del No después de cerrada la votación. De ahí mi reacción. Habrá denuncia penal por ese robo. Con ese voto habríamos estado 48-48 y además no dejaron votar al menos a 4 senadores por el Sí”, detalló el jefe de la cartera.

El ministro Armando Benedetti afirmó que el secretario del Senado tachó un voto del "Sí" y lo agregó a los votos del "No" - crédito @AABenedetti/X

El presidente Gustavo Petro se unió a la denuncia presentada por el jefe de la cartera, describiendo lo ocurrido en el Senado y compartiendo la misma grabación revelada por Benedetti. Según indicó, se impidió votar a la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta Epieyú y no se permitió la apelación.

“Aquí el secretario del senado tacha un voto por el SÍ y no deja votar a los que seguían, no dejó votar a la senadora Martha Peralta. Efraín Cepeda no acepta la apelación que es obligatoria y se consuma el fraude contra el pueblo”, indicó.

El presidente Gustavo Petro denunció fraude en votación de la consulta popular - crédito @petrogustavo/X

La congresista Peralta también se pronunció, explicando que, presuntamente, la votación no duró el tiempo suficiente para permitir que quienes se habían declarado impedidos en un punto anterior se acercaran a ejercer su voto por la consulta.

“La votación no duró abierta, ni siquiera dos minutos. Aun sabiendo que habíamos senadores que en el punto anterior nos habíamos declarado impedidos y que habíamos dejado la constancia del retiro del recinto. Esto es un verdadero fraude”, precisó.

A su juicio, se trató de una estrategia que había sido planeada con antelación y que podría afectar directamente a la ciudadanía colombiana. Pues, según detalló, la oposición sabía que el “Sí” podía ganar. “Nosotros iniciaremos las acciones pertinentes porque la mesa directiva del Senado, en cabeza del senador Efraín Cepeda, no nos dieron las garantías”, añadió.

La senadora Martha Peralta afirmó que la votación sobre la consulta fue muy rápida y no se tuvo en cuenta a quienes se habían declarado impedidos - crédito @marthaperaltae/X

El representante a la Cámara David Racero ahondó en la explicación del presunto fraude indicando que el secretario del Senado estaba llevando a cabo una votación manual en un documento de color amarillo, donde, al parecer, cambió los votos justo después de que se hubiera cerrado el proceso de votación.

Asimismo, justificó la reacción que tuvo el ministro del Interior, puesto que fue testigo directo de la aparente irregularidad que se cometió en el conteo.

“Mediante una jugadita criminal le robaron al pueblo la posibilidad de ir a las urnas a decidir su futuro y a reclamar dignidad laboral para todos… y estos miserables salen a hacerse los indignados porque Benedetti se alteró naturalmente al ser testigo directo del CAMBIAZO??? ¡No hay derecho a que sean tan canallas!”, escribió.

El representante David Racero afirmó que hubo fraude en la votación de la consulta popular y revelando detalles de cómo se habría efectuado - crédito @DavidRacero/X