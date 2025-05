Familiares de chef colombiana desaparecida en México viajaron con la esperanza de hallarla: “Mi hermana posiblemente está con vida”

Lizeth es originaria de Bogotá, Colombia, y viajó a Cancún por una oferta de empleo - crédito NOS FALTA LIZ PUGA/Facebook

La familia de Lizeth Yoana Henao Orjuela viajó desde Colombia hasta Tijuana, México, en un esfuerzo por localizar a la mujer de 35 años, que fue vista por última vez el 3 de julio de 2024, y tras precisar que habrían obtenido indicios que daría cuenta de que ella aún se encuentra con vida.

La mujer de nacionalidad colombiana llegó al país azteca en enero de 2023 con la esperanza de aprovechar una oportunidad laboral en Cancún para desempeñarse como chef (su profesión), pero las condiciones prometidas no se cumplieron.

Esto la llevó a trasladarse a Playa del Carmen, donde inició una relación sentimental (con una modelo y creadora de contenido) que culminó en matrimonio en diciembre del mismo año, ya en Tijuana.

De acuerdo con declaraciones de su familia, Lizeth Yoana habría sido víctima de violencia doméstica, y esto la llevó a terminar la relación en junio de 2024, indicó en diálogo con La Jornada Baja California.

La familia de la colombiana caminó por varias calles de Tijuana pegando avisos con el fin de que se comuniquen para ayudar a dar con su paradero - crédito NOS FALTA LIZ PUGA/Facebook

Tras la separación la colombiana se mudó a la colonia Obrera, donde residió hasta su desaparición.

Pero gracias al apoyo que ha recibido la familia de la colombiana por parte de organizaciones sociales que se dedican a la búsqueda de personas en ese país, ellas mismas aseguraron (junto a la mamá de Lizeth y varias familiares más) que hay indicios de que está viva.

Repartiendo volantes en Tijuana, familia de colombiana desaparecida en México no pierde la esperanza de hallar con vida

“La familia está muy angustiada, vienen con miedo. Es lamentable, pero tienen miedo de estar en Tijuana porque les arrebató a su hija, quien venía en búsqueda de un futuro y de progresar”, expresó al mismo medio local Karen Vega, líder del Colectivo Fuerzas Unidas, y añadió que el circulo más cercano de la colombiana tiene la esperanza de encontrarla con vida y poderla llevas de regreso a su país.

El colectivo ha recibido información que sugiere que Lizeth Yoana podría estar viva y que ha sido vista en diferentes colonias de Tijuana.

Por ello, la familia, junto con el apoyo de activistas, recorrió las zonas donde se ha reportado que la han visto, incluyendo la colonia Obrera, último lugar conocido de residencia de la mujer.

Además, se están distribuyendo fichas de búsqueda con números de contacto para que la población pueda aportar información sobre su paradero..

La colombiana luego de su divorcio tomó rumbo a Tijuana - crédito NOS FALTA LIZ PUGA/Facebook

Familiares de colombiana desaparecida en Tijuana agradecieron el apoyo y esperan más ayuda de las autoridades mexicanas

Wendy Henao, hermana de Lizeth Yoana, reconoció que el apoyo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Baja California ha sido fundamental para facilitar su traslado a la ciudad fronteriza.

“Sí, es una bendición llegar aquí a buscar respuestas de alguna forma, pero es una situación tremendamente dolorosa”, comentó Wendy al mismo medio. La familia continúa aferrándose a la esperanza de encontrar a Lizeth Yoana y obtener respuestas sobre su desaparición.

Con este cartel buscan dar con el paradero de la ciudadana colombiana desaparecida en México - crédito Dando Luz y Esperanza Para Que Regresen a Casa/Facebook

“Hija, si me estás viendo, por favor haznos saber dónde te encuentras para que este tormento acabe. No hay vida, no hay paz, no hay sueño, no hay hambre, no existe nada. Sólo miro a la ventana y digo: ‘hija, ¿dónde estás?, a tantos kilómetros de distancia’” aseguró Maribella Orjuela, la mamá de Lizeth, que solo espera que la búsqueda de frutos y se pueda reportar el hallazgo con vida de su hija.

“La línea de investigación nos arroja que mi hermana posiblemente está con vida, queremos regresarla su país, queremos regresarla con vida”, finalizó su hermana.

El caso se suma al de María Camila Díaz Grajales, otra ciudadana colombiana que sigue desaparecida en México, y por tal motivo es que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una notificación amarilla el 22 de marzo de 2025 para colaborar en la búsqueda de la joven antioqueña de 24 años de quien no se sabe nada de su paradero desde el 26 de febrero de 2025.

Esta medida incluye detalles sobre las características físicas de la joven y el último lugar donde se le vio: la colonia Ciudad de los Deportes, ubicada en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.