Mamá del pastor Lora, asesinado en Aguachica, reveló que el día de la masacre algo la detuvo de ir al restaurante: “Mira lo que paso”

La madre del pastor Marlon Yamit Lora, asesinado junto a su familia en Aguachica, aseguró que fueron víctimas de una equivocación- crédito Redes sociales

El municipio de Aguachica, en el departamento de Cesar, fue escenario de la masacre presentada el 29 de diciembre de 2024, cuando una familia fue atacada a tiros mientras almorzaba en un restaurante.

El ataque dejó como víctimas mortales al pastor evangélico Marlon Yamith Lora, su esposa Yurlay Rincón y su hija Ángela Natalia, quienes fallecieron en el lugar. Santiago, el hijo menor de la pareja, fue trasladado a un hospital, donde murió dos días después debido a la gravedad de sus heridas.

Tras casi cinco meses del incidente, la madre del pastor, Ángela Barrera, reveló que había planeado reunirse con su hijo, su nuera y sus nietos en el lugar donde ocurrió la masacre, pero finalmente decidió no asistir.

En diálogos con el programa Los informantes, de Caracol Televisión, la mujer expresó el dolor que le ha causado la pérdida de sus seres queridos y la angustia de saber que pudo haber estado presente en el lugar de los hechos.

Ángela Barrera confesó que tuvo un dolor aquel 29 de diciembre, por lo que no asistió al almuerzo familiar, pero que la salvó de morir en la tragedia - crédito Redes Sociales

De acuerdo con su relato, la noticia le llegó de manera devastadora. Inicialmente, su cuñada le informó que su hijo y su familia habían sufrido un accidente, pero minutos después, al revisar su cuenta de Facebook, se encontró con un video sin censura que mostraba los cuerpos de sus seres queridos en el lugar del ataque.

“Yo en la sala me arrodillé y alcé la mano, le pedí a Dios que los guardara, pero ellos ya estaban muertos”, expresó Ángela Barrera al programa mencionado.

En medio de sus declaraciones, la madre del pastor Lora recordó que ese día ella también tenía planeado acompañar a su hijo y sus nietos al restaurante, pero un malestar físico la detuvo.

“Ese domingo no sé, me dio un dolor y no pude ir a montarme a la moto. Y yo dije, ‘no, cómo voy a ir así’. Yo dije, ‘pero no, ay. Dios mío, son las 9:30′. Fui a la habitación y me fui a cambiar y algo me detuvo. Y dije, ‘no, no voy’. Y no fui y mira lo que pasó””, relató. Este hecho, que ella describe como un presentimiento, evitó que también fuera víctima del ataque.

La madre del pastor Lora recordó que ese día ella también tenía planeado acompañar a su hijo y sus nietos al restaurante, pero un malestar físico la detuvo - crédito redes sociales

Día de la masacre en Aguachica

Ese domingo, la familia Lora había salido a almorzar, como solían hacerlo. En el restaurante los sicarios ingresaron buscando a una mujer conocida como Zaida Andrea Sánchez Polanco, alias La Diabla, señalada como responsable de la muerte de Alexander González Pérez, alias El Calvo, un narcotraficante local y expareja de la mujer.

Sin embargo, La Diabla logró escapar al percatarse de la presencia de los atacantes, quienes confundieron a Ángela Natalia, la hija del pastor, debido a que vestía una camisa blanca y pantalón negro, similar a la ropa de su objetivo. Los sicarios dispararon contra la familia y huyeron del lugar, dejando cuatro víctimas mortales.

Las autoridades locales iniciaron una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos. Según detallaron, revisaron 86 cámaras de seguridad y analizaron 71 horas de grabaciones, lo que permitió confirmar que el ataque fue un error.

Las imágenes muestran cómo La Diabla entró al restaurante y, al notar que era seguida, salió corriendo, mientras los sicarios, confundidos, dispararon contra la familia Lora.

Ángela Barrera, mamá del pastor Lora, hizo una aterradora confesión - crédito @andresanchezp5/TikTok

Este hallazgo desmintió las especulaciones iniciales que vinculaban al pastor con actividades ilícitas, como extorsiones o conflictos relacionados con el narcotráfico.

La comunidad de Aguachica quedó profundamente consternada por la pérdida del pastor y su familia, quienes eran ampliamente reconocidos y queridos en la región.

Ángela Barrera, por su parte, insiste en que su hijo no tenía enemigos ni vínculos con el crimen. “Él vivía tranquilo, no tenía temor de nada, él se sentaba en cualquier sitio público de espaldas a la calle, no temía nada porque no debía nada”, afirmó para el programa de Los Informantes.