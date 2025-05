Reconocido periodista deportivo fue víctima de robo en Bogotá: “Me dijo, ‘no le vamos a hacer nada, pero bájese de ella’”

Henao explicó que este tipo de interacciones son habituales para él, ya que suele ser abordado por personas mientras realiza recorridos en bicicleta - crédito @ricardohenaocalderon / IG

El periodista y comentarista deportivo Ricardo Henao Calderón fue víctima de un hurto el pasado sábado 10 de mayo de 2025, cuando un grupo de delincuentes le robó su bicicleta mientras regresaba a su casa desde el Alto de Patios, en Bogotá.

Según relató el propio Henao en un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, el incidente ocurrió en el sector de la calle 116 y, aunque no hubo violencia física, el robo se llevó a cabo mediante un engaño que lo dejó profundamente afectado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De acuerdo con el relato del periodista, el hecho comenzó cuando un hombre en bicicleta se le acercó y entabló una conversación sobre temas deportivos. Henao explicó que este tipo de interacciones son habituales para él, ya que suele ser abordado por personas mientras realiza recorridos en bicicleta.

El periodista y comentarista deportivo Ricardo Henao Calderón fue víctima de un hurto el pasado sábado 10 de mayo de 2025 - crédito @jaramillojuaneduardo / IG

Sin embargo, en esta ocasión, el encuentro tomó un giro inesperado. Según detalló, el hombre intentó ganarse su confianza al ofrecerle una tarjeta con sus datos para salir a montar juntos, lo que lo llevó a detenerse. En ese momento, apareció un segundo individuo, que también participó en el engaño.

Henao confesó que, al no tener dónde anotar el número de contacto del hombre, evitó sacar su celular por temor a que pudiera ser robado. Fue entonces cuando el primer sujeto reveló sus verdaderas intenciones, exigiéndole que entregara su bicicleta. “La sorpresa fue cuando el tipo me dijo que necesitaba mi bicicleta: ‘No le vamos a hacer nada, pero bájese de ella’”, relató el periodista en su video, visiblemente afectado por lo ocurrido.

El comentarista deportivo expresó su frustración y tristeza al recordar el momento, señalando que no había nadie cerca para ayudarlo ni forma de evitar el robo. También reflexionó sobre el esfuerzo que implica adquirir una bicicleta de calidad, destacando que no es sencillo reemplazar algo que se ha conseguido con trabajo. A pesar de la pérdida, Henao manifestó alivio de que el incidente no escalara a un acto violento. “Uno termina agradeciendo que no le pasó absolutamente nada (…), que no le hayan sacado un arma, un puñal o algo por el estilo”, comentó.

De acuerdo con el relato del periodista, el hecho comenzó cuando un hombre en bicicleta se le acercó y entabló una conversación sobre temas deportivos - crédito @ricardohenaocalderon / IG

En su mensaje, Henao también lamentó la sensación de inseguridad que prevalece en las calles, afirmando que ahora teme interactuar con desconocidos por el riesgo de ser víctima de un delito. “Se siente el vacío y la angustia de saber que uno no puede saludar a nadie en la calle porque esa persona le puede hacer daño”, concluyó en su video.

La Policía se puso en contacto con el periodista tras el incidente y está trabajando en la identificación de los responsables, así como en la recuperación de la bicicleta. Este caso se suma a una creciente ola de inseguridad en Colombia, donde los ciudadanos enfrentan diariamente hechos de violencia, hurtos y actos vandálicos en espacios que deberían ser seguros. La situación ha generado un profundo sentimiento de desprotección entre la población, que se encuentra en un estado constante de alerta frente a escenarios impredecibles y peligrosos.

También reflexionó sobre el esfuerzo que implica adquirir una bicicleta de calidad, destacando que no es sencillo reemplazar algo que se ha conseguido con trabajo - crédito @ricardohenaocalderon / IG

Finalmente y de acuerdo con la Policía de Bogotá, en el 2024 en la ciudad se presentaron 19 capturas diarias por este delito, para un total de 6.819 personas capturadas en 2024. Igualmente, otros barrios que presentaron reducción en hurto a personas fueron: Egipto de Candelaria (11), El Dorado de Santa Fe (14), Guaymaral de Suba (15) y El Guavio de Usaquén (23).

La institución insta en denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123, ya que la denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen.