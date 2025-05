Pastor Saade y Jennifer Pedraza discutieron en redes sociales: “Yo estoy orgullosa de ser la bruja”

Jennifer Pedraza discutió en redes sociales con Alfredo Saade por un mensaje que hizo la representante sobre el presidente Petro - crédito oficina de prensa Jennifer Pedraza y @alfredosaadev

El 9 de mayo, el presidente Gustavo Petro lideró un acto en Tibú, Norte de Santander, una región marcada por la violencia que afecta al departamento. Durante su intervención, el mandatario abordó diversas problemáticas que enfrentan los campesinos locales y realizó un análisis sobre los resultados obtenidos tras declarar la conmoción interior en la zona. Además, señaló la necesidad de implementar proyectos productivos orientados a combatir la persistencia de los cultivos de coca.

El jefe de Estado no estuvo libre de críticas luego de sus palabras en dicho evento, pues la representante a la Cámara Jennifer Pedraza hizo una publicación en su cuenta de la red social X, en la que dijo “no me vayan a pedir que me acostumbre a que un Presidente dé discursos borracho”.

Debido a dichas palabras el pastor Alfredo Saade quien es un defensor del Gobierno nacional arremetió en contra de Pedraza, con lo que la congresista no se quedó callada y le contestó de regreso.

En su mensaje de X, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza expresó su descontento con lo que consideró una falta de respeto por parte del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego durante sus discursos, señalando que estas acciones contravienen los ideales del movimiento alternativo que debían ser protegidos como una responsabilidad histórica. Y es que en dicho mensaje la congresista cuestionó la sobriedad del mandatario.

“Perdón, pero no me vayan a pedir que me acostumbre a que un presidente dé discursos borracho. Ese es el respeto que dicen que tienen por el pueblo. Cuidar las banderas de lo alternativo era una tarea histórica que aquí pisotearon”, escribió la congresista perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes por medio de su cuenta en la red social X.

El pastor y político Alfredo Saade generó controversia al responder a las declaraciones de la representante Jennifer Pedraza con un comentario considerado ofensivo, al comparar de forma indirecta a la legisladora críticas con la administración de Gustavo Petro con una bruja. “Hay mujeres que solo les falta volar en una escoba”, dijo.

Pedraza no se quedó callada y respondió a los comentarios del pastor Alfredo Saade utilizando un tono irónico, expresando orgullo frente a las descalificaciones. “Si usted es el pastor, yo estoy orgullosa de ser la bruja”, contestó.

La representante Cathy Juvinao se pronunció en defensa de Jennifer Pedraza tras los comentarios de Alfredo Saade, calificándolos como un ejemplo de violencia contra las mujeres en la política. Juvinao recordó la existencia de la Ley 2453 de 2025, que busca sancionar este tipo de conductas, e instó a Pedraza a utilizar los mecanismos legales para actuar en contra de las palabras del pastor, por las cuales lo calificó como “misógino”.

“Esto se llama Violencia Contra las Mujeres en Política (VCP) y en Colombia ya tenemos la Ley 2453 de 2025, de la que fui coordinadora ponente en la @CamaraColombia. Invito a mi colega a activar los mecanismos que ahora permiten sancionar al misógino @alfredosaadev”, aseveró la representante a la Cámara miembro del Partido Alianza Verde en su publicación.

A su vez, a toda esta discusión se metió la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal del Pacto, que contestó a Juvinao diciendo que ella era coautora de la ley que mencionó y le dijo que esperaba que la apoyara en su denuncia en contra del también congresista Miguel Polo Polo quien en varias oportunidades ha tenido diferencias con Carrascal en redes sociales.

“Espero que me apoyes en la denuncia contra Miguel Polo Polo por la violencia ejercida contra mí como política y madre. Gracias, soy coautora de esa Ley, hay que hacerla valer”, contestó la legisladora de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes en respuesta a las palabras de Catherine Juvinao.