Novio de la estudiante que falleció tras balacera en Univalle compartió una emotiva carta: “No nos dejen solos”

El fallecimiento de Sirley López, estudiante del programa de Literatura de la Universidad del Valle, tras un ataque armado en el campus de la seccional Palmira, generó una profunda conmoción en la comunidad universitaria. Su pareja, Michel Fernando Múñoz, compartió una emotiva carta en redes sociales, en la que expresó su dolor y llamó a la solidaridad frente a este trágico suceso.

Según consignó el mensaje, Michel Fernando destacó la necesidad de unión para enfrentar el miedo y la violencia que ahora marcan los pasillos de la institución. En su escrito, Múñoz describió el impacto que este hecho ha tenido en la comunidad universitaria, calificándolo como un golpe profundo a un espacio que consideraban un refugio seguro para aprender y soñar.

“La situación que atravesamos no es solo un hecho aislado, es un golpe profundo a nuestra comunidad, a nuestra universidad, a nuestra casa”, afirmó. Además, hizo un llamado urgente a la resistencia consciente y a no permitir que este acto de violencia quede en el olvido. “La magnitud de lo ocurrido nos obliga a alzar la voz, a mirarnos a los ojos y decirnos: esto no se va a quedar así”, enfatizó.

El ataque, perpetrado por un hombre armado que irrumpió en el campus, dejó a López gravemente herida, lo que finalmente derivó en su fallecimiento el pasado domingo. Ante esta pérdida, Michel Fernando expresó su temor y el de muchos otros estudiantes, pero insistió en la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo en estos momentos de incertidumbre. “Sé que el miedo está presente, lo entiendo y lo respeto. Sé que muchos se sienten quebrados, inseguros, con el alma agrietada por lo sucedido. Pero yo, que viví esto en carne propia, les pido con humildad y con el corazón abierto: no nos dejen solos”, escribió.

En honor a la memoria de Sirley López, Michel Fernando anunció que desde el lunes 12 de mayo se llevarían a cabo diversas actividades conmemorativas en el campus. Estas incluyen asambleas, marchas, pintatones y otras formas de expresión artística y colectiva, con el objetivo de transformar el dolor en una fuerza unificadora. “Hemos organizado una serie de espacios para encontrarnos, para reconocernos en el dolor y la esperanza, para construir desde el arte, la palabra y la resistencia”, detalló en su carta.

El joven también subrayó la importancia de que este hecho no quede en la impunidad ni se convierta en una simple estadística. Invitó a la comunidad a participar activamente en las actividades programadas, ya sea asistiendo, proponiendo ideas, pintando murales o difundiendo el mensaje. “Lo importante es que estemos unidos, que no dejemos que esta herida se cierre sin justicia, sin memoria, sin verdad”, concluyó.

Previo a la carta del joven, la Universidad del Valle emitió un comunicado en el que indicó que la muerte de Sirley Vanessa es un reflejo de las “violencias basadas en género, la intolerancia y el menosprecio de la vida”. La institución hizo un llamado a la reflexión sobre la convivencia y la necesidad de rechazar este tipo de actos, destacando que los campus universitarios deben ser espacios de paz y respeto. Además, las directivas anunciaron que continuarán trabajando en acciones para reforzar la seguridad y los protocolos contra la violencia de género en sus instalaciones.

Cabe recordar que, el ataque ocurrió el 8 de mayo, cuando Brayan Tovar, un joven que no era estudiante de la universidad, ingresó armado al campus de la sede Palmira y disparó contra dos alumnas que se encontraban en la cafetería. Posteriormente, el agresor se disparó a sí mismo.