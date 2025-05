Los secretos del abogado de la mafia colombiana: de los lujos en prisión a la traición al ‘Chapo’ Guzmán

El jurista ha representado a varios narcos colombianos - crédito EFE/GustavoSalazar

Gustavo Salazar es conocido en Colombia por haber sido el último abogado de Pablo Escobar; sin embargo, el líder del cartel de Medellín no fue el único cliente ligado al narcotráfico que tuvo el jurista

En diálogo con Rafael Poveda en el pódcast Más allá del silencio, Salazar habló de los clientes que más respetó, Helmer “Pacho” Herrera y Juan Carlos Ramírez alias Chupeta.

En primer lugar, habló del fundador del cartel de Cali, al que describió como un hombre calmado que no tenía “pinta” de narcotraficante.

“Cuando yo lo conocí, (Herrera) les decía (a sus hombres) que no le hablaran de cocaína, que le hablaran de belleza y arte. Antes de la entrega hablamos de obras, yo le decía que tenía pinta y estilo de un emperador, era callado. Cuando se entregó, el general le dijo que no lo iba a capturar nunca, porque tenía pinta de empresario y sacerdote, pero no de mafioso”.

Herrera fue el primer narco abiertamente homosexual - crédito Colprensa

Al referirse a Herrera, recordó que era igual o más poderoso que los hermanos Rodríguez Orejuela, pero prefería quedarse al margen de lo que pudieran hablar de la organización criminal.

“Era el real potentado del cartel de Cali, fue el que puso los seis millones para la campaña de Samper. Era tan rico que los Rodríguez Orejuela lo querían mucho, pero a él no le gustaba mostrarse”.

Salazar recordó la guerra entre Pablo Escobar y Herrera; además, reveló que una familiar del vallecaucano le expuso por qué el narco no pudo asesinar a la familia del antioqueño con la bomba al edificio Mónaco.

“Tuvieron una diferencia y Pablo le dijo que entregaran a ”Pacho", Elmer se enteró y mando a poner la bomba de Mónaco, él dijo que pusieran 500 kilos, pero solo pusieron 50, por eso no volaron el edificio“.

Helmer 'Pacho' Herrera,el tercero del cartel de Cali, se entregó en 1996 ante las autoridades - crédito Colprensa

El jurista recordó que le recomendó a Herrera no entregarse en 1996, puesto que tenía la sospecha de que la seguridad de una cárcel no evitaría que terminara muerto.

“Yo le dije que no se presentara ante la justicia, le dije que se fuera para Italia, él dudó mucho y se entregó, al principio dijo que no iba a confesar nada, pero a mediados del 96 fuimos a reuniones y se entregó el 1 de septiembre para luego terminar muerto”.

Sobre la muerte del vallecaucano, aseguró que este crimen fue ordenado por “El hombre del overol”, cabecilla del cartel del Norte del Valle, que meses más tarde fue asesinado por el hermano de Herrera.

“Don Orlando Henao Montoya, cuñado de Iván Ordinola, hay una grabación en la que ”Pacho" decía que el hombre “O” era más peligroso que Pablo. Ellos se tenían bronca porque “Pacho” había mandado a matar a Wilber Varela (alias Jabón) y lo mandó a matar“.

Su cercanía con “Chupeta”

Alias "Chupeta" se entregó a las autoridades y años más tarde fue recapturado en Brasil - crédito EFe

Salazar también habló “Chupeta”, recordado por haberse operado para cambiar su rostro. Sobre Abadía, indicó que lo conoció cuando era subalterno de “Pacho” Herrera, pero que años más tarde se convirtió en el “playboy de la mafia”.

“Con Juan Carlos charlábamos mucho, se la pasaba en un gimnasio que tenía en la cárcel, que eso era un club, se la pasaba con cinco o siete mujeres, tomaba muchas pastillas para ser cuajo (musculoso). Esa era otra Catedral”

El abogado recordó que el primer pago que recibió de “Chupeta” fue en dólares, acompañado de unas gafas de lujo; de la misma forma, contó que en los 90 ese narco tenía el poder de gran parte de Cali.

“La de Palmira era lujos, él vivía como un playboy con modelos de Cali y Medellín, siempre estaba en pantaloneta, camiseta y tenis, siempre estaba en modo gimnasio. Ahí se había sometido tras ser trabajador de ”Pacho", que terminó siendo con Herrera el dueño de medio Cali".

Abadía recibió una rebaja en su condena por testificar contra el "Chapo" Guzmán - crédito EFE

Gustavo Salazar aseguró que “Chupeta” no estaba delinquiendo cuando se fue para Brasil, pero que en el vecino país volvió al mundo de la delincuencia y recordó como terminó siendo entregado por un informante.

“Siguió en la cárcel hasta el 99, salió normal, aislado de todo, pero con mucho dinero y poder. Se dice que fue ascendiendo porque tenía un grupo de personas para cobrar como en la oficina de Envigado. Después de ”Pacho" quedó él. Pasaron cuatro años, se fue a Brasil y alguien lo delató“.

Por último, indicó que “Chupeta” aceptó un trato, que comparó con el registrado con Carlos Lehder, en el que el colombiano delató al ‘Chapo’ Guzmán".

“Juan Carlos siempre la tuvo, ”Chupeta" fue el hombre que envío droga a Estados Unidos y le enseñó al ‘Chapo’ Guzmán, los instruyo y por eso terminó siendo testigo contra el “Chapo”. Al estilo Lehder con el general panameño, lo mismo pasó, yo no creo que vuelva a Colombia".