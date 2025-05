En imágenes: el papa que conoció Colombia antes de Roma, los registros de León XIV en sus visitas al país

El papa León XIV inició su relación con Colombia en 1996 visitando comunidades agustinas en Bojacá - crédito REUTERS

Mucho antes de que el mundo lo conociera como León XIV, en Colombia ya sabían quién era Robert Prevost. Su rostro no era ajeno para muchos religiosos y miembros de comunidades agustinas que recuerdan, no solo su presencia, también su trato humano y su interés sincero por entender la realidad del país. Desde Bojacá hasta Bogotá, pasando por otras ciudades donde los Agustinos tienen presencia, la huella de Prevost quedó marcada en la memoria colectiva.

No fue un visitante fugaz. El ahora papa de la iglesia católica visitó el país al menos en cuatro ocasiones, siempre en funciones pastorales y de liderazgo dentro de su orden religiosa. Sus visitas no estaban motivadas por el protocolo ni por la formalidad. Como lo relató el sacerdote William Carreño, que lo conoció en la década de los noventa, “se quedaba, preguntaba, observaba y conversaba con todos”. Esa cercanía, poco común en autoridades de su nivel, hizo que muchos lo vieran no solo como un líder, sino como alguien que realmente se interesaba por la gente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

William Carreño destacó la cercanía de Robert Prevost durante sus visitas pastorales - crédito redes sociales

Su primera llegada a Colombia ocurrió en 1996, en Bojacá, donde se encontró con la comunidad agustina local. Desde entonces, su relación con el país fue constante. Más tarde, como padre general de la orden, regresó varias veces para participar en los llamados Capítulos de la Provincia de Nuestra Señora de la Gracia, encuentros fundamentales para definir el rumbo de la comunidad religiosa en Colombia. En esas reuniones no era un simple espectador, conocía nombres, escuchaba historias y se involucraba en los debates.

En redes sociales comenzaron a circular varias imágenes y videos que recuerdan el paso de Robert Prevost por Colombia, especialmente en encuentros con comunidades religiosas. Usuarios en plataformas como X compartieron fotografías donde se le ve conversando con sacerdotes, participando en reuniones comunitarias y visitando templos locales. Estas publicaciones, acompañadas de mensajes de gratitud y sorpresa por su elección como papa, reflejan el aprecio y la cercanía que muchos colombianos sintieron hacia él mucho antes de convertirse en León XIV.

Las redes sociales reviven imágenes del actual papa en comunidades religiosas de Colombia - crédito Agustinos.co/Página web

Durante una de sus visitas, Prevost llegó directamente desde África, lo que evidenciaba el alcance internacional de sus responsabilidades. Pese a sus compromisos globales, mantenía un contacto directo y constante con las comunidades locales. En Bogotá, por ejemplo, compartió recorridos y encuentros con líderes religiosos y sociales. El padre William Carreño recordó haberle mostrado personalmente diferentes realidades de la capital, desde parroquias en zonas vulnerables hasta proyectos pastorales que requerían apoyo. Su interés no era superficial, quería comprender el país desde adentro.

La elección de León XIV sorprendió gratamente a quienes lo conocieron en Colombia y Perú - @RoyBarreras/X

Este tipo de experiencias no solo lo conectaron con Colombia, también le aportaron un conocimiento profundo de los desafíos sociales, económicos y espirituales que enfrentan los pueblos latinoamericanos. A diferencia de otros líderes religiosos con trayectorias más distantes del continente, Prevost ya conocía el idioma, las costumbres y las necesidades de muchas comunidades de la región.

Su paso por Perú también es parte esencial de esa trayectoria, donde pasó varios años en labores de formación, dirección pastoral y administración dentro de la orden agustina. En ambos países —Colombia y Perú— su presencia dejó recuerdos concretos y relaciones personales que ahora cobran relevancia a la luz de su elección como papa.

Robert Prevost mostró gran interés por los desafíos sociales y espirituales de Latinoamérica - @RoyBarreras/X

La elección de Robert Prevost como León XIV, por tanto, no se percibe desde Colombia como una sorpresa o una decisión ajena. Para quienes lo conocieron, su nombramiento representa la llegada al papado de alguien que ha caminado entre ellos, que conoce de primera mano los retos de la región y que, ante todo, sabe escuchar. Las imágenes de su paso por comunidades agustinas del país, sus conversaciones directas con religiosos y su cercanía en el trato, son ahora parte del recuerdo colectivo de quienes, desde Colombia, lo vieron mucho antes de que se asomara al balcón de San Pedro.