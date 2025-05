Viaje de Petro a China podría hacerle mucho daño a la economía colombiana: hay alerta por acuerdo que puede alcanzar

Javier Díaz, presidente de Analdex, se mostró preocupado con respecto a los subsidios y las devaluaciones, ya que lo que hace una economía centralmente planificada puede causar mucho daño - crédito Analdex

El viaje que tiene previsto hacer el presidente Gustavo Petro para participar en la reunión de la Celac en China y donde seguramente el mandatario anunciará el ingreso de Colombia a la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda ya generó todo tipo de críticas.

Una de ellas la hizo el presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz, que aseguró que realmente para dar este paso no se considera la coyuntura actual de crisis en el comercio mundial por la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China.

“Resulta inconveniente este anuncio porque no hemos analizado los riesgos y oportunidades que esto representa. Hasta el momento creemos que tenemos muchos riesgos. China no es una economía de mercado. Ingresar a esta iniciativa nos puede costar el que tengamos que aceptar a China como una economía de mercado con todas sus consecuencias, cuando no lo es”, apuntó.

Además, se mostró preocupado con respecto a los subsidios y las devaluaciones, ya que lo que hace una economía centralmente planificada puede causar mucho daño, no solamente en el relacionamiento en materia exportador, sino en los mecanismos de defensa comercial.

