Manuela Gómez reveló la verdad tras la polémica de Yina Calderón y Altafulla en ‘La casa de los famosos’: “Tuve que presenciar un momento horrible”

La empresaria Manuela Gómez aseguró tener información adicional sobre la relación de Yina Calderón y Altafulla - crédito @manugomezfranco1/Instagram - cortesía del Canal RCN

En La casa de los famosos Colombia, una revelación hecha por Andrés Altafulla generó una ola de tensiones dentro y fuera del reality.

El cantante afirmó durante un brunch reciente que Yina Calderón, una de las participantes más controversiales del programa, le confesó en el pasado que él era su amor platónico.

Esta declaración no solo provocó una reacción incómoda por parte de Calderón, sino que desató una serie de comentarios en redes sociales y la intervención de la influencer y exparticipante de Protagonistas de nuestra tele Manuela Gómez.

Manuela Gómez respaldó las palabras de Altafulla y criticó duramente a Yina Calderón - crédito @enlamovidacol/Instagram

Manuela Gómez, que también es empresaria, respaldó públicamente la versión de Altafulla a través de sus historias de Instagram. Gómez aseguró haber sido testigo de varios episodios que confirmarían los sentimientos de Calderón hacia el cantante.

En uno de sus videos, Gómez contó un momento específico en el que Altafulla rechazó a Yina, lo que, según ella, dejó a la DJ visiblemente afectada. “Altafulla está diciendo la verdad. Yo tuve que presenciar un momento horrible cuando él la rechazó. Yina ese día casi muere en el intento”, afirmó.

En el programa Altafulla explicó que, tras rechazar los supuestos avances de Calderón, intentó mantener una relación de amistad con ella, pero esto no habría sido bien recibido: “A Yina le dije: ‘Tú estabas enamorada de mí y me decías eso, me decías que yo era tu amor platónico’ (…). Le dije, mi amor, cálmate, te brindo una amistad. No le funcionó y le dio rabia. Se la brindé aquí también, no le funcionó, le da rabia. Le digo, mi amor, me quedo con esa Yina tierna que me decía que yo era su amor platónico, con todo el amor del mundo, se lo dije”.

Gómez expresó su deseo de ingresar a la dinámica de “congelados” del reality para exponer lo que considera la verdad detrás de la controversia - crédito @enlamovidacol/Instagram

Mientras que Calderón negó rotundamente las afirmaciones de Altafulla y llegó a inventar que mantenía una relación sentimental desde hace tres años con otra persona, involucrando incluso a un tercero al entrenador físico y exparticipante del reality José Rodríguez, para respaldar su versión. Sin embargo, esta estrategia no logró convencer a muchos, y las declaraciones de Gómez y Altafulla continuaron ganando fuerza en redes sociales.

Manuela Gómez, que ha tenido una relación conflictiva con Calderón desde hace años, aprovechó la situación para lanzar nuevas críticas hacia su examiga: “Vi un capítulo donde Yina y Altafulla tenían una discusión porque Altafulla le decía a Yina que no, que Yina estaba celosa, que porque Yina siempre gustaba de él y que lo que estaba era ardida Yina Calderón, porque Altafulla no le paraba bolas, ¿cierto? Eso es lo que dice el chisme, eso es lo que se vio ahí. Yo tengo la verdad de esa historia. Pero es que yo no sé qué hacer. Deberían llevarme a un congelado. ¿Vos te imaginas?”.

La empresaria calificó a Calderón como “falsa” e “hipócrita” y aseguró que tiene información adicional sobre la relación entre Calderón y Altafulla que podría revelar en el futuro. Incluso expresó su interés por ingresar a la dinámica de “congelados” del reality para exponer lo que ella considera la verdad detrás de esta controversia.

Gómez aprovechó la polémica para lanzar fuertes críticas a su examiga, calificándola de falsa e hipócrita en sus historias de Instagram - crédito @elchismosocol/Instagram

“Para mí, Yina no es amiga de nadie. Ella es demasiado falsa, demasiado hipócrita y ustedes saben todo lo que sucedió con lo de las Barbies. Pero, esta historia les va a interesar porque yo tengo información sobre Yina y Altafulla. Es que eso es un bombazo muy bravo. Yo no sé”, añadió en otro video.

La enemistad entre Gómez y Calderón no es nueva. Ambas han protagonizado múltiples enfrentamientos desde que saltaron a la fama en el reality Protagonistas de Nuestra Tele. Aunque participaron en ediciones diferentes, sus conflictos comenzaron por desacuerdos comerciales y se intensificaron con el tiempo, llegando incluso a un altercado físico en 2020 que se viralizó en redes sociales. A pesar de algunos intentos de reconciliación en años recientes, la relación entre ambas sigue marcada por tensiones y acusaciones mutuas.