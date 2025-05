Maluma lloró al cumplirle a Bogotá: estos fueron los invitados y mejores momentos que tuvo su concierto en El Campín

Maluma saldó su deuda con Bogotá y sorprendió con un show 360 en El Campín donde compartió con artistas como Carlos Vives, Pipe Bueno y Bacilos - crédito @maluma/Instagram

Con un espectáculo que duró más de tres horas, Maluma cumplió lo que prometió al público bogotano en uno de los conciertos más soñados de su carrera artística: cantar en vivo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, escenario que compartió con grandes invitados, dando espacio al vallenato, la música popular y la salsa, y demostrando la versatilidad de su trayectoria musical.

Además de compartir tarima con Carlos Vives, Andrés Cepeda, Golpe a Golpe, Wolfine, Pipe Bueno, Luis Alfonso, Bacilos, Felipe Peláez, Ryan Castro, DFZM y el puertorriqueño Noriel, el cantante paisa de 31 años conmovió a los asistentes al reflexionar sobre la crisis depresiva que enfrentó mientras disfrutaba del éxito de sus canciones. " Mi gente, entiendan que eso es un llamado de Dios y de la vida para despertar", mencionó.

Maluma lloró ante la ovación del público en Bogotá donde tuvo a Carlos Vives como invitado entre otros artistas - crédito @lakalle/Instagram

Con un suave teclado de fondo, Maluma hizo una pausa en su presentación y envió un mensaje a su fanáticos para que no guarden silencio ante las señales de la depresión y la ansiedad, invitándolos a tomar medidas, ya que, le también fue víctima de estas enfermedades que superó, razón por las que ahora eleva su voz para salvar a otros de que toquen fondo.

“Si aquí alguien ha sentido angustia o tristeza, mi gente, entiendan que eso es un llamado de Dios y de la vida para despertar. Enfrentar la ansiedad, afrontar la depresión, es muy difícil, yo lo sé. Y no tengo nada en contra de las personas que se tienen que medicar para poder superarlo. Pero si se quieren dar la oportunidad de mirarse al espejo, tener valentía y enfrentarle y cambiar su vida créanme que va a ser un logro inmenso y vuelvo y repito, cada quien lo maneja como se lo tenga que manejar, como lo quiera manejar”, fue parte del discurso que dio el artista paisa.

Antes de continuar con el show de talla internacional en el que Maluma no escatimó en esfuerzo de producción para tener un montaje de vanguardia en cuanto a pantallas, tecnología y sonido de punta, Juan Luis Londoño como es el nombre real del cantante recordó su paso por la ansiedad demostrando que los artistas son de carne y hueso.

Maluma habló de su fuerte depresión en medio de su concierto en Bogotá donde cantó por primera vez en El Campín - crédito @lakalle/Instagram

“Yo que he pasado por ansiedad, les tengo que decir que es lo mejor que yo pude hacer, mirarme al espejo, enfrentarle y decir, “Hijueputa, vos no vos no sos más grande que yo.” Y mi gente, si están pasando por situaciones difíciles", concluyó.

Maluma puso a Bogotá en el mapa

Maluma provocó la euforia de los asistentes. Canciones como Felices los 4, Sobrio, Hawái, La temperatura y ADMV hicieron parte del repertorio que conectó con un público entregado de principio a fin.

Maluma dio espacio al vallenato y la música popular en su concierto de Bogotá - crédito @lakalle/Instagram

Bogotá en el Mapa no solo representó un sueño cumplido para el artista, sino también una muestra de su evolución musical y de su arraigo con el país que lo vio nacer. “Este es uno de los conciertos más importantes de mi vida”, expresó el “Pretty Boy” visiblemente emocionado al compartir escenario con su banda, bailarines y una producción pensada para enaltecer el talento colombiano con efectos especiales.

Esta parada del artista paisa por Bogotá formó parte de su gira mundial Don Juan World Tour y fue una de las paradas más significativas, no solo por el escenario, sino por el simbolismo de presentarse ante su gente en la capital del país, además de contar con increíbles artistas invitados.

La encargada de abrir calentar los motores fue la bogotana Juliana Velázquez que puso a mover las caderas de los asistentes a ritmo de su sencillo La colombiana.

Maluma contó con grandes invitados a su concierto en Bogotá entre los que estuvieron Carlos Vives, Pipe Bueno y Luis Alfonso - crédito @lakalle/Instagram

Luego Andrés Cepeda y Maluma se unieron pata entonar juntos Besos usados, enloqueciendo a los fanáticos del Campín con el romántico momento al que le siguió la reaparición del grupo Bacilos.

Pipe Bueno fue uno de los momentos más especiales de la noche por la gran amistad que existe entre él y el cantante paisa, además, porque después se sumó a ellos Luis Alfonso con su arrolladora energía.

Para cerrar con broce de oro, salió al escenario “el patrón” Carlos Vives con el que interpretó una de sus colaboraciones titulada Volvía nacer.

“Gracias Maluma, ¡qué show! Felicidades. Desde que nos conocimos hace 12 años sabía que serías enorme”, publicó en Instagram Jorge Villamizar, vocalista de Bacilos y uno de los artistas invitados al show.