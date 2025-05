Denuncian al presidente de Colpensiones y a Gustavo Bolívar por entregar kits para promover la consulta popular: habrían violado varias leyes

Varios funcionarios del Gobierno Petro estarían haciendo campañas por el "Sí" de la consulta popular - crédito Prensa Senado/Colpensiones/X

Previo a las marchas del 1 de mayo de 2025, Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), fue visto en los comités ciudadanos de la consulta por el “sí” en Soledad, Atlántico, haciendo campaña a favor de la consulta popular.

El funcionario, al parecer, estaría entregando kits con gorras, camisas y termos a los ciudadanos para que voten a favor del mecanismo de participación ciudadana con el que la actual administración busca salvar la reforma laboral.

“¡Quiero un coro muy fuerte respondiendo si votan o no a esta reforma a través de la consulta! Pregunta uno: ¿están de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde?”, preguntó Bolívar al público. “¡Sí!”, gritó la multitud.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Este es el kit que entregó Colpensiones para promocionar la consulta popular - crédito X

El director del DPS no fue el único que se puso a hacer campaña a favor de la consulta popular. El director de Colpensiones, Jaime Dussan habría obligado a los funcionarios de la administradora a utilizar el kit en favor de la consulta, además de asistir a las marchas a favor del presidente Petro.

“A los funcionarios les enviaron un correo invitándolos a asistir y a inscribirse y a los que están por temporal los llamaron a decirles que era obligatoria su asistencia”, contó un trabajador de Colpensiones a Semana.

Con respecto a las denuncias de los empleados de Colpensiones y habitantes de Soledad, Óscar Villamizar, representante a la Cámara por Santander y adscrito al Centro Democrático, utilizó sus redes sociales para cuestionar las acciones de los dos funcionarios públicos.

Este es el kit que entregó Colpensiones para promocionar la consulta popular - crédito X

“A los contratistas y funcionarios les están entregando un kit, con publicidad de “vote sí por la consulta”, para asistir a las marchas ¡GRAVÍSIMO! Denunciaremos a Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social, y al presidente de Colpensiones, Jaime Dussan por promover ilegalmente el “SÍ” de la Consulta Popular, antes de siquiera haber sido aprobada en el Congreso y ser tramitada por el CNE. Están violando la ley electoral con su campaña desesperada. ¡Le tienen miedo al 2026!”, escribió en su cuenta de X.

De igual manera, Villamizar sostuvo que han comenzado una campaña que no ha sido aprobada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que, a su juicio, sería una táctica ilegal para buscar votos para la consulta popular.

“Están iniciando una campaña de una consulta que no ha sido aprobada por el Congreso, pero que tampoco está dentro de los tiempos establecidos por el CNE (...) Vamos a denunciarlos por esto y obligar hoy a los contratistas y empleados, a trabajar en pro de una marcha disfrazada de campaña por el “sí” de la consulta”, agregó el congresista de oposición.

La “jugadita” del Gobierno Petro para iniciar una campaña de promoción sin el visto bueno del CNE

Gustavo Petro radicó ante el Senado de la República el documento de la consulta popular - crédito Presidencia/Flickr

La norma establecida por la ley colombiana sostiene que para empezar una campaña de promoción a una consulta popular es necesario seguir ciertos parámetros. El más importante es notificar al CNE para que la entidad haga seguimiento al proceso; esto para evitar irregularidades de carácter financiero o legal.

“Yo no puedo promocionar un Sí, ni un No, porque solo hasta el evento de que esté aprobada y convocada es que la campaña puede inscribirse ante la autoridad electoral, porque es la que me va a controlar su gasto”, explicó Alfonso Portela, exregistrador delegado para lo electoral, a La Silla Vacía.

Así mismo hay unos topes establecidos por el CNE al momento de hacer campaña, en este caso son $6.4065.752.553. Sin embargo, el Gobierno nacional estaría escudándose en la instalación de comités ciudadanos para evadir la vigilancia de la autoridad electoral.