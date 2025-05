Valentina Taguado asistió a concierto privado de Beéle en Bogotá: estuvieron Pipe Bueno y Luisa Fernanda W

La locutora ha defendido públicamente al cantante, lo que ha intensificado los rumores - crédito @pipebueno / IG

El cantante Beéle, originario de Barranquilla, continúa consolidándose como una de las figuras más destacadas de la música urbana, mientras su vida personal sigue siendo objeto de atención mediática.

El artista conocido por su éxito Loco en 2019, ha estado rodeado de controversias, en el que incluye acusaciones de infidelidad y rumores sobre sus relaciones sentimentales.

Recientemente, su cercanía con la locutora Valentina Taguado ha generado especulaciones sobre un posible romance, aunque ambos han negado estas afirmaciones.

Valentina Taguado, reconocida por su trabajo en Los 40 y actualmente participante en la nueva temporada de MasterChef, ha sido vista en varias ocasiones junto a Beéle. Además, la locutora ha defendido públicamente al cantante, lo que ha intensificado los rumores. En redes sociales, algunos usuarios han interpretado esta relación como una señal de un vínculo más allá de la amistad, especialmente tras la entrevista que Taguado realizó a Isabella Ladera, actual pareja de Beéle, la cual fue percibida por algunos como incómoda.

La conductora de Los 40 Colombia ha sido blanco de críticas después de haber sido relacionada con Beéle - crédito @valentinataguado/ Instagram - @blanquismilf/ TikTok

A pesar de las especulaciones, Valentina ha reiterado que su relación con Beéle es únicamente de amistad. Sin embargo, su presencia en eventos relacionados con el cantante ha mantenido vivo el interés del público. El pasado miércoles 30 de abril, la locutora compartió en sus historias de Instagram imágenes tras bambalinas durante un concierto de Beéle en el restaurante Rancho MX, propiedad de Pipe Bueno. Este evento, conocido como el “Ranchetón”, contó con la participación de otros artistas como Pipe Bueno, el cantante vallenato Elder Dayán Díaz y la influenciadora Luisa Fernanda W, que interpretó algunas canciones.

Dos pérdidas que le han dolido a Valentina Taguado

En paralelo a estas noticias, Valentina Taguado también ha compartido un momento personal significativo. A través de su cuenta de Instagram, la locutora reveló la reciente pérdida de su abuela, a quien dedicó un emotivo mensaje acompañado de un video en el que la mujer aparece contando anécdotas con humor. En su publicación, Taguado expresó su amor y gratitud hacia su abuela, recordándola como una figura llena de alegría y cariño. “Así te recordaré siempre, aguelita, sonriendo. Desde ya me haces mucha falta. TE AMO TE AMO TE AMO”, escribió, añadiendo un mensaje para su abuelo, que también ya falleció.

A pesar de las especulaciones, Valentina ha reiterado que su relación con Beéle es únicamente de amistad - crédito @valentinataguado/Instagram

La publicación de Valentina ha recibido numerosas muestras de apoyo por parte de sus seguidores, los cuales han destacado la calidez de sus palabras y la importancia de recordar a los seres queridos con amor. Aunque la locutora suele mantener su vida privada fuera del foco público, este homenaje ha permitido a sus seguidores conocer un aspecto más íntimo de su vida.

Cabe destacar, que hace unos días la locutora atravesó uno de los momento más difíciles en su vida, la pérdida de una de sus mejores amigas.

Homenaje de Valentina Taguado a su amiga fallecida - crédito @valentinataguado / IG

La locutora utilizó sus historias de Instagram para expresar su dolor y rendir homenaje a su amiga, aunque no especificó las causas de su fallecimiento. En uno de los mensajes compartidos, escribió: “Solo espero que en la otra vida tengas las oportunidades que no tuviste en esta y seas absurdamente feliz”. Este mensaje fue acompañado por una fotografía de ambas y la canción Don’t Dream It’s Over de Crowded House, que sirvió como banda sonora para recordar los momentos compartidos.

Mientras tanto, Beéle continúa su ascenso en la industria musical, enfrentando tanto los desafíos de la fama como las constantes especulaciones sobre su vida personal. La relación entre el cantante y Valentina Taguado sigue siendo un tema de interés para el público, aunque ambos han insistido en que no hay más que una amistad entre ellos.