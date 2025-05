Laura Sarabia brilló por su ausencia, pero dejó contundente mensaje durante jornada en la que Gustavo Petro radicó la consulta popular

Laura Sarabia no acompañó al presidente de la República, Gustavo Petro, durante las movilizaciones del Día del Trabajo - crédito @laurasarabia/X

Una de las grandes ausentes de la jornada del jueves 1 de mayo de 2025 fue, sin lugar a dudas, la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, que no estuvo al lado del presidente de la República, Gustavo Petro, en la tarima ubicada en la Plaza de Bolívar desde la cual lanzó toda clase de pullas contra sus detractores; en especial, contra del presidente del Congreso, Efraín Cepeda, al que continúa acusando de ser el principal promotor del “bloqueo institucional” a sus reformas.

Sarabia, que fue noticia el miércoles 30 de abril por su comparecencia ante la Fiscalía de la Nación, en la que aportó nuevas pruebas sobre los casos en los que estaría involucrado el ministro del Interior, Armando Benedetti, acusado de los delitos de presunto enriquecimiento ilícito y violencia de género, no se apareció por la céntrica plaza; a juzgar por las imágenes que desde la propia presidencia se compartieron del acto; a diferencia, justamente, de Benedetti, que estuvo muy cerca del gobernante.

Gustavo Petro empuñó la espada de Simón Bolívar luego de su extenso discurso, en el que defendió la consulta popular - crédito Luisa González/REUTERS

No obstante, pese a que no se vio en la movilización, la aún funcionaria del Ejecutivo, de la que se ha mencionado que tendría los días contados al interior del gabinete, emitió un mensaje en su perfil de X: en el que salió en respaldo del mecanismo de participación ciudadana que quiere que se aprueben algunos de los puntos que dejaron de aprobarse en la reforma laboral que no superó su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado.

¿Qué dijo Laura Sarabia?

En su publicación, que causó una serie de respuestas, incluso desde los mismos sectores oficialistas, Sarabia ponderó de manera positiva la manera en que se avanzó en la radicación de la consulta para que sea estudiada por el órgano legislativo. Y dedicó unas líneas para destacar la manera en que Petro empuñó la espada del libertador Simón Bolívar, la cual mandó a traer especialmente para exhibirla ante sus simpatizantes; como el símbolo principal de las marchas que se llevaron a cabo a lo largo y ancho del país.

Con este mensaje, la canciller Laura Sarabia expresó su apoyo para la consulta popular, pese a que no se le vio en la tarima con el presidente Gustavo Petro - crédito @laurisarabia/X

“La consulta popular suscrita esta mañana en Palacio, con la firma de todos, no busca el consenso vacío, sino el respaldo profundo a los propósitos del presidente Gustavo Petro. Es una convocatoria democrática e institucional al pueblo para pronunciarse por el cambio. La espada que empuña el presidente simboliza eso: poder legítimo, soberanía y el coraje de enfrentar con la coherencia de su pensamiento los desafíos de esta época“, expresó la canciller en su post.

Con ello, la ministra de Relaciones Exteriores parece haber expresado su compromiso con el jefe de Estado, aunque ya no esté en consideración del gobernante, que le ha ido quitando lugares de protagonismo al interior del Gobierno: como quedó evidenciado en el más reciente Consejo de Ministros, en el que ya no ocupó un lugar cercano al presidente, sino en uno de los extremos de la mesa en la que concurre el gabinete; además de que no está siendo tenida en cuenta en reuniones de alto nivel conforme a su cargo.

La canciller Laura Sarabia se despachó contra el hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, por cuenta de los señalamientos en su contra - crédito Infobae

Aunque Sarabia ha insistido en su fidelidad al primer mandatario, todo indica que será cuestión de un corto tiempo para que se consume su final en la administración; pues el silencio de Petro frente al rifirrafe abierto que sostiene con Benedetti sería clara señal de que no cuenta con su apoyo irrestricto; como ocurría en un pasado cercano. “Él me ha enseñado a que uno no puede callar ante la injusticia y que me ha apoyado y jamás me ha pedido ir en contra de la verdad y de la justicia”, dijo la funcionaria en una de sus últimas apariciones públicas.