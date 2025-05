Carla Giraldo le ‘tiró una ‘bomba’ a Norma Nivia en ‘La casa de los famosos’: “Esto no se edita, se presenta las 24 horas”

Carla, en particular, respondió de manera directa a las especulaciones sobre la edición del programa - crédito @dies.04 / TikTok

En La casa de los famosos Colombia, la dinámica conocida como “congelados” ha generado una amplia gama de emociones entre los participantes, desde momentos de alegría y amor hasta episodios de tensión y angustia.

Esta actividad ha permitido que los concursantes reciban visitas sorpresa de familiares, amigos cercanos e incluso exparticipantes del programa, lo que ha influido significativamente en la convivencia dentro de la casa estudio.

Uno de los casos más destacados ha sido el de Karina García, que ha experimentado cuatro “congelados” durante esta segunda temporada. De estos, solo uno ha sido particularmente significativo para ella, ya que incluyó la visita de sus dos hijos, Isabella y Valentino. Este tipo de encuentros ha sido un punto clave para los concursantes, quienes han encontrado en estas visitas un respiro emocional en medio de la competencia.

En las últimas semanas, la dinámica también ha incluido la participación de antiguos concursantes. Primero ingresó Sofía Avendaño, seguida por Mauricio Figueroa y, más recientemente, Marlon Solórzano. Durante su visita, Marlon aprovechó la oportunidad para dirigirse a varios de los actuales participantes, dejando comentarios que generaron reacciones diversas. Uno de los mensajes más comentados fue el dirigido a la actriz Norma Nivia, en el que Marlon expresó su preferencia por quedarse con la impresión positiva que tuvo de ella durante su convivencia en la casa, en lugar de basarse en lo que se ha mostrado en las transmisiones del programa.

En su mensaje, Marlon también hizo referencia a Peluche, amigo cercano de Norma dentro de la casa, aconsejándole que no repitiera los errores que él mismo había cometido. En cuanto a Norma, Marlon le comentó que prefería quedarse con la imagen que tuvo de ella durante su estancia en el programa, ya que lo que se ha visto al aire incluye episodios de enojo y comentarios negativos.

Tras este intercambio, Norma compartió con Camilo Trujillo, otro de los participantes, su interpretación de las palabras de Marlon, sugiriendo que las ediciones del programa podrían haber mostrado solo los aspectos negativos de su comportamiento.

El formato del programa permite que los espectadores sigan en tiempo real lo que ocurre dentro de la casa, lo que garantiza una representación fiel de las interacciones - crédito @carlagiraldo/IG

Norma relató a Camilo: “Me dijo ‘Norma, cuando yo estuve aquí contigo tuve una buena percepción de ti y yo me quedo con eso, prefiero quedarme con eso, que con cosas del juego y claro, como a mí me han mostrado, como con mis ataques de rabia y la vaina. Menos mal se queda con lo que vivió conmigo y no con vainas que haya visto editadas por ahí’”. Este comentario generó una discusión sobre la percepción que los espectadores pueden tener de los participantes a través de las transmisiones.

Respuesta de Carla ante las palabras de Norma

Posteriormente, los presentadores del programa, Carla Giraldo y Marcelo Cezán, retomaron el tema durante una conexión en vivo con los concursantes. Carla, en particular, respondió de manera directa a las especulaciones sobre la edición del programa.

“Yo quiero tirar una bombita por ahí al aire. Me voy a saltar por ahí las reglas, pero es que yo oigo por ahí muchas especulaciones que el programa, que la edición, que la cosa”, comentó inicialmente. Luego, aclaró: “Chicos, este programa no se edita, este programa se presenta las 24 horas por la App Canal RCN, donde nos ven tal y como somos y somos los que estamos. Ahí como para dejarles eso clarito”, expresó.

Estas declaraciones de Carla Giraldo buscaron desmentir cualquier idea de que el programa manipula las imágenes o los comportamientos de los participantes. El formato del programa permite que los espectadores sigan en tiempo real lo que ocurre dentro de la casa, lo que garantiza una representación fiel de las interacciones y dinámicas entre los concursantes.

La dinámica de “congelados” continúa siendo un elemento central en La Casa de los Famosos Colombia, no solo por las emociones que genera entre los participantes, también por las conversaciones y reflexiones que suscita tanto dentro como fuera de la casa.