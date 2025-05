Armando Benedetti negó que Gustavo Petro hubiera amenazado al Congreso si no se aprueba la consulta popular: “Dejen el miedo”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, acompañó al presidente Gustavo Petro en los actos del jueves 1 de mayo en Bogotá - crédito Andrea Puentes/Presidencia

En medio de la fuerte controversia que causaron las afirmaciones del presidente de la República, Gustavo Petro, durante la jornada del 1 de mayo de 2025, en la que lanzó duras pullas al Senado en caso de que no fuera aprobada la consulta popular con la que quiere resucitar la reforma laboral, el ministro del Interior, Armando Benedetti, salió en defensa del primer mandatario: y en sus redes sociales negó que esté amenazando a los miembros del legislativo.

“Si creen que eso les basta y entonces en una sesión del Senado a medianoche votarán para decir no a la consulta, el pueblo de Colombia se levanta y los revoca, el pueblo de Colombia se levanta y los revoca”, dijo el gobernante en medio de su discurso, en el que se despachó contra el presidente de la corporación, Efraín Cepeda Sarabia, además de otras personalidades del acontecer político que se han convertido en un escollo para sus iniciativas.

Armando Benedetti salió en defensa de Gustavo Petro, tras ser acusado de querer cerrar el Congreso

Frente a la polémica que causaron sus palabras, no solo Petro tuvo que salir a aclarar lo que realmente -según él- quiso decir. También su mano derecha, Benedetti, que en sus redes sociales rechazó las teorías de que el presidente estaría condicionando a los senadores a aprobar este mecanismo de participación ciudadano en el que los colombianos tendrían “voz y voto” para definir el futuro de las reformas sociales.

“No hay ninguna amenaza del presidente Petro al Congreso, simplemente que el senador que vote No a la consulta popular, el pueblo no lo va a reelegir. Dejen el miedo, que el pueblo decida”, expresó el jefe de la cartera política, a través de su perfil de X, con lo que desestimó las insinuaciones de los sectores opositores al progresismo, que acusaron al presidente de intimidar a los miembros del órgano legislativo en caso de que se atreviesen en los intereses del Ejecutivo y su convocatoria al pueblo.

Frente a los señalamientos en su contra, Petro tuvo se pronunció y con un mensaje en el que se percibían claros errores de tipeo que dificultaron su lectura, negó las informaciones en las que era acusado de querer revocar el Congreso. Y, en respuesta al director de un reconocido medio de comunicación, pretendió zanjar la polémica que se tejió en relación con lo que afirmó ante más de 40.000 personas en la Plaza de Bolívar, y que además fue transmitido por los medios públicos como Rtvc y canal Institucional.

“Ninguna amenaza. ¿Amenaza la que hicieron los que asesinaron hoy a Alberto, en Miranda, Cauca, por perifineae (sic) a la marcha por la consulta popular? ¿Ese muerto no cuenta, Yesid? ¿No es digno de entrar en tus páginas porque es del pueblo, y no sirve para la matriz de opinión que quieres construir? Yo no amenazo, solo indico que responde al pueblo y la ordena la Constitución", expresó el primer mandatario, al recordar el asesinato de Alberto Peña, militante del Pacto Histórico.

Y en vista de que la polémica continuaba, Petro reiteró en otro mensaje que no insinuó que los ciudadanos fueran a revocar la institución como local. “No dije que el pueblo revocará el Congreso, dije que el pueblo revocará los congresistas que voten en contra de la consulta. Anoten esta frase y hablamos en marzo. Después de la parapolítica, el proceso 8.000, la corrupción, hoy el Congreso tiene una oportunidad histórica como institución, reconciliarse con los intereses del pueblo”, expresó el presidente en un pronunciamiento con el que intentó finalmente desmarcarse de la polvareda que él mismo causó.

