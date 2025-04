Gobernadora del Tolima lanzó dura pulla a Gustavo Petro, por crisis de orden público en Colombia: “No me haré cómplice cómoda”

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, volvió a expresarse en contra de la manera en la que se está gestionando la situación de orden público por parte del Gobierno - crédito Presidencia

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, reiteró el domingo 27 de abril de 2025 su fuerte rechazo a la gestión del presidente de la República, Gustavo Petro, en relación con la creciente crisis de seguridad en la región; en la que hay presencia de diferentes grupos subversivos, en especial en el sur del departamento, como ella mismo lo expuso con una serie de fotografías que causaron indignación entre por la manera en la que se estaría intimidando a la población.

La mandataria regional, que ha protagonizado fuertes cruces con el primer mandatario, entre otras por la situación de la fiebre amarilla en su región, en esta ocasión -aunque sin mencionarlo- hizo énfasis en lo que estaría ocurriendo a lo largo y ancho del territorio nacional con el accionar de las estructuras de las disidencias de las Farc y otras organizaciones armadas. Y habría responsabilizado al Gobierno central de la seguridad de sus ciudadanos.

Con esta publicación, Adriana Magali Matiz expresó sus señalamientos al Gobierno Petro por la crisis de seguridad - crédito @AdrianaMatizTol/X

“No me haré cómplice cómoda, con el silencio, sobre el deterioro del orden público y la intimidación terrorista de ilegales y subversivos”, afirmó la gobernadora Matiz, que reiteró que no dejará de denunciar la situación, con lo que habría acusado a Petro y su ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, de ser incapaces de garantizar la paz en el territorio. Con ello, la mandataria, que resultó elegida de una coalición en la que estuvieron el Centro Democrático y Cambio Radical, dos de los partidos opositores, sento de nuevo postura.

Y es que el Tolima ha sido escenario de varios ataques violentos. En particular, Matiz señaló que en los últimos 10 días se han producido, al menos, cinco acciones intimidatorias con explosivos, que han causado zozobra entre la población. Y mencionó cómo el domingo 27 de abril, en la mitad del puente sobre el río Tetuán, en la vía San Antonio-Chaparral, se instaló un cilindro con colores de la bandera de Colombia; por lo que, según ella, esta acción evidencia el resurgimiento de un ambiente de inseguridad que afecta a la comunidad local.

Este es el cilindro que instalaron, al parecer, miembros de las disidencias de las Farc en el sur del Tolima - crédito @AdrianaMatizTol

Gobernadora del Tolima reiteró su preocupación por situación en su departamento

En ese mismo orden de ideas, la gobernadora también expresó su angustia por la creciente violencia en la región, al indicar que las vías del sur del Tolima se han convertido nuevamente en “zona de amenaza terrorista”, como no acontecía, según ella, desde hace 20 años; y con ello, hizo un claro llamado a la acción ante la escalada de ataques que han generado temor en la población.

En su hilo en la red social X, Matiz recordó que la política de Paz Total implementada por el gobierno de Petro aún no ha logrado resultados tangibles en el terreno. Y señaló que, por ello, “se necesita el actuar total del Gobierno Nacional en territorios o ver su fracaso inminente”, por lo que instó de manera indirecta al presidente a tomar medidas más efectivas para garantizar la seguridad en las regiones afectadas por los grupos armados ilegales.

Con este mapa de la vía entre San Antonio y Chaparral, en el sur del Tolima, la gobernadora Matiz denunció la delicada situación en materia de seguridad que se registra en esa zona - crédito @AdrianaMatizTol

Justo en el que Matiz denunciaba la situación en su departamento, las disidencias de las Farc de las que es cabecilla Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, llevaron a cabo una emboscada contra miembros del Batallón de Infantería Joaquín París, en el corregimiento de Charras, en San José del Guaviare; en un ataque que dejó, según versiones preliminares, cerca de nueve muertos, a la espera de que se confirme el número definitivo de uniformados abatidos por el grupo insurgente.

Lo que sí es claro que con estas afirmaciones, la mandataria seccional dejó claro su postura frente a la situación, y fue incisiva en la necesidad urgente de una respuesta más contundente por parte del Gobierno ante el aumento de la violencia en el Tolima y otras zonas del país.