Juicio Uribe: estos fueron los audios que reveló la Fiscalía de las conversaciones privadas entre el expresidente y Diego Cadena

Álvaro Uribe Vélez tuvo interceptado su celular por parte del Estado - Colprensa.

En la Sala 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá se reanudó el juicio contra el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno de testigos en 2018.

Durante la audiencia, la Fiscalía General de la Nación presentó las interceptaciones al teléfono del líder político del Centro Democrático, mientras hablaba con su entonces abogado Diego Cadena sobre varios asuntos relacionados con procesos legales del exmandatario.

En los audios también se escuchó cómo el exmandatario le manda razón a Juan Guillermo Monsalve sobre el togado Cadena, puesto que uno de los testigos clave del caso buscaba cambiar su testimonio porque había mentido.

La Fiscalía expuso un audio en el que el exmandatario le manda razón a Juan Guillermo Monsalve sobre el abogado Diego Cadena - crédito X

“Donde me cuentan los abogados de esas cárceles, Señor, que lo que él está muy aburrido porque él mintió, que quiere desmontar eso, que además lo que le prometieron un poco de beneficios, pero él no ha querido recibir el abogado que yo mando, que porque él no está seguro que es el abogado que yo mando. Si ese es el abogado, es el doctor Diego Cadena. Yo lo único que necesito es que diga la verdad, porque eso es para la Corte Suprema”.

Y agregó: “A ver si el papá o alguien le dice que lo reciba y que simplemente a él no se le va a ofrecer nada ni nada y que diga la verdad”.

A su vez, fue expuesta una conversación en la que Uribe mencionó a Cadena que Juan Carlos Sierra Ramírez, alias Tuso Sierra, recibió la visita en la cárcel de Piedad Córdoba y el senador de la República por el Pacto Histórico Iván Cepeda.

“Tuso Sierra fue extraditado por mi Gobierno (…) tiene unos amigos en Antioquia y les ha contado lo siguiente: Piedad Córdoba y Cepeda le ofrecieron beneficios que cuando saliera de la cárcel de Estados Unidos lo mandaban a Suiza si me acusaba a mí. Él le dijo que ni me conoce. Es verdad. Entonces yo le pedí un video”: se escucha a Uribe en conversación con Cadena.

En otro audio, el exgobernador de Antioquia le preguntó al abogado Cadena qué consecuencias tendría que afrontar si no acataba un fallo para rectificar a favor del periodista Daniel Coronell.

Uribe sobre Daniell Coronell - crédito X

“Coronel por una tutela. Yo rectifiqué a mi voz diciendo Si acato esto el tribunal. Pero. Y le metió unos comentarios muy duros a ese sinvergüenza. Él presentó un incidente diciendo que no se aceptara mi rectificación y me decía Jaime Lombana anoche que el Tribunal de Bogotá lo aceptó. Yo estoy. Yo me he dormido la rabia, doctor. Aquí se ha abusado de mi persona, de mi dignidad. Yo que yo estoy muy inclinado a no aceptar eso y fuera de que me metan a la cárcel unos días. ¿Qué más problema podría haber por no atender la exigencia de ese tribunal de Bogotá?”.

A lo que Cadena respondió: “Nada, presidente. Una especie de sanción de un día privado de la libertad o algo así, pero no se ha manifestado todavía, no ha pasado nada más de allí”.

Durante la audiencia, también se revelaron las conversaciones en las que el exsenador criticó duramente a sus actuales abogados Jaime Lombana y Jaime Granados, ya que, según él, que no estaban asumiendo de manera correcta el proceso jurídico.

“Eso no es capaz de manejarlo Jaime Granados, y también lo digo con tristeza: ni Jaime Lombana. Eso es mucho descuido”, indicó entonces el ex jefe de Estado en una llamada telefónica.

Con respecto a estas declaraciones, Uribe ofreció disculpas a los togados en sus redes sociales, señalando que se expresó de esa manera por la preocupación que lo invadía en el momento.

El expresidente Álvaro Uribe se disculpó con sus abogados por declaraciones indebidas - crédito @AlvaroUribeVel/X

“Mis excusas de nuevo a los doctores Granados y Lombana por mis comentarios indebidos, producto de la angustia”, escribió en su cuenta de X.