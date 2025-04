El actor Ernesto Benjumea lanzó críticas al Gobierno por el manejo de Rtvc: “Que los medios públicos sean ejemplo de pluralidad, no trinchera”

Ernesto Benjumea lanzó un cuestionamiento al Gobierno - crédito Instagram @ernesto.benjumea

El actor colombiano Ernesto Benjumea no ha ocultado su simpatía con varias de las políticas del presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, en la mañana del 23 de abril lanzó un cuestionamiento a la manera en que, comunicativamente, se está administrando Rtvc.

Benjumea parece ver parcialización en la información emitida por medios públicos, es decir, una línea editorial favorable al Gobierno.

“Que el gobierno cometa los mismos errores de los privados con el manejo parcializado de los medios de comunicación pública, no es balance informativo; el gobierno está de paso, el estado permanecerá. Que los medios públicos sean ejemplo de pluralidad, no trinchera. No todo vale”, escribió el actor en su cuenta de X.

La vez en que Benjumea se redirigió a Armando Benedetti

Sin ser todos, el gremio de los actores es uno de los que más cercanía ideológica ha demostrado tener en relación con las tesis políticas de Gustavo Petro.

Ernesto Benjumea, que ha estado en varias de las producciones más importantes en Colombia, no ha ocultado su simpatía con el proyecto político del actual presidente.

Sin embargo, no fue impedimento para que expresara su descontento con la llegada de Armando Benedetti a la Casa de Nariño para ser asesor presidencial.

“Muchos jamás entenderán que a quienes apostamos por el cambio esto nos avergüence y decepcione profundamente pero eso no implica arrepentirnos de haber soñado con un cambio y haber apostado por Petro por encima de Fico y Rodolfo. Algunos no se avergüenzan de nada. Allá ellos”, escribió Benjumea en su cuenta de X.

Posteriormente, añadió: “Yo no puedo calificar que las cosas están bien porque en otros gobiernos eran igual o peores, pero por si acaso, eran mucho, mucho peores. Mirada crítica: siempre Arrepentimiento: no”.

Benjumea y su antiuribismo

A través de su cuenta en X, Benjumea se refirió a los cuestionamientos que desde la oposición se han hecho a propósito de las revelaciones de la revista Semana sobre ‘Papá Pitufo’, un zar del contrabando que tendría presunta responsabilidad en infiltrar dinero ilegal a la campaña de Petro. El post fue publicado el 11 de febrero de 2025.

El argumento de el actor es que si partidos como Centro Demócrito o Cambio Radical han sido denunciados por presunta corrupción justamente de donde menos deberían salir críticas al respecto es de allí, pues no hay autoridad moral que valga.

“Este gobierno tiene muchas fallas, pero políticos liberales, conservadores, uribismo, cambio radical etcétera señalando escandalizados a este gobierno de corrupto es de un caradura sólo posible entre corrompidos, descarados y cínicos de raza”, escribió el actor en su cuenta de X.

Petro insiste en culpar a periodistas de medios privados

El presidente Gustavo Petro en la mañana del 22 de abril aprovechó para lanzar fuertes pullas contra los medios privados de comunicación colombianos ante las críticas por volver a emitir una alocución en la tarde-noche del 21 de abril.

“Ya la prensa tradicional ni sabe leer la ley y los reglamentos de los consejos de ministros. Dicen que hice un consejo de ministros disfrazado, ¡Mentirosos! No se puede hacer un consejo de ministros con un solo ministro”, escribió en un post en su cuenta de X.

e Gustavo Petro lanzó pullas contra los periodistas y medios de comunicación colombianos. Lo hizo a partir de una entrevista que había dado en el año 2019 el papa Francisco, fallecido el 21 de abril de 2025 en el Vaticano.

“Miren los cuatro pecados de los cuales el periodista debe alejarse, según el Papa Francisco. ¿Cómo ve usted, estos pecados periodísticos en Colombia?”, escribió Petro, compartiendo el video.

Allí, el papa Francisco señaló que hay “cuatro actitudes malas, que los amenazan continuamente”: la desinformación, la calumnia, la difamación y la coprofilia, con esta última haciendo referencia al amarillismo.

“Yo creo que superando esos cuatro límites la comunicación sería algo maravilloso. Un comunicador que esté siempre examinando de no caer en esos cuatro defectos es un flor de comunicador”, señala Francisco en su diálogo con el periodista europeo Jordi Évole.