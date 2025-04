Petro habría incurrido en el delito de falsedad ideológica, según hipótesis de María Fernanda Cabal: este sería el motivo

Gustavo Petro afronta otra tormenta como presidente, en esta ocasión por las revelaciones sobre sus supuestas adicciones a las drogas - crédito Ovidio González/Presidencia

El nuevo escándalo en el que estaría involucrado el presidente de la República, Gustavo Petro, por cuenta de la explosiva carta divulgada en la mañana del miércoles 23 de abril de 2025 por parte del excanciller Álvaro Leyva Durán, que lo señaló de tener adicciones a las drogas, dejó en el aire la posibilidad de que el jefe de Estado haya cometido una grave falta a su cargo; debido a hechos relacionados con estas acusaciones.

De acuerdo con María Fernanda Cabal, senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, el primer mandatario habría incurrido en un delito tras las explicaciones que dio sobre su supuesta desaparición por dos días en París (Francia), durante su viaje en junio de 2023. Y en el que su retorno al país también se vio retrasado, cuando en su momento no se supieron dar explicaciones concretas a la prensa.

La congresista de oposición señaló que el mandatario habría cometido falsedad ideológica y solicitó que se pidieran conceptos jurídicos sobre el caso; toda vez que existía un decreto que categorizaba su viaje al país europeo como una visita oficial de Estado; que, es válido recordar, sus gastos surgen del erario, que es alimentado por el pago de impuestos y demás obligaciones de los colombianos.

Con este mensaje, la senadora María Fernanda Cabal sugirió que el presidente Gustavo Petro habría cometido un delito al reconocer que se quedó más tiempo en Francia en una visita oficial, sin haberse relacionado los motivos - crédito @MariaFdaCabal/X

“Le pregunto a los juristas de este país si en el decreto 1009 del 24 de junio de 2023 no hay una falsedad ideológica. Pues como consta en el trino de Petro y el de su hija, argumentan que en las 24 horas que duró ‘perdido’ en París estaba con sus nietas supuestamente, pero en el decreto se justificó un día más por supuestas razones ‘tecnicoaeropurtarias’”, expresó Cabal, refiriéndose al regreso de Petro a Bogotá.

En el mencionado decreto, se modificó el expedido anteriormente, el 0978 de 2023, en relación con el regreso al país de Petro. “Que la llegada del señor presidente de la República a Colombia será el 25 de junio”, se leyó en el documento, en el que también se agregó que hasta entonces, el ministro de Hacienda por aquella época, Ricardo Bonilla, seguiría oficiando como ministro delegatario.

En su respuesta a esta fuerte controversia, la senadora también envió una carta al presidente del Congreso, Efraín Cepeda, al pedir que se realicen exámenes toxicológicos y psiquiátricos a Petro para evaluar su aptitud para ejercer el cargo de presidente de la República.

“He radicado ante la Plenaria del Senado de la República, proposición para que se exhorte a Gustavo Petro para que se haga exámenes toxicológicos y psiquiátricos que permitan evaluar su capacidad para conducir el país. Una persona con problemas de adicción es una amenaza para la seguridad nacional. El país no puede estar en incertidumbre sobre la salud del presidente”, expresó Cabal en su misiva.

La respuesta de Gustavo Petro ante el escándalo sobre supuesta adicción a las drogas

Por su parte, Gustavo Petro reaccionó a las acusaciones y defendió su derecho a pasar tiempo con su familia. “Se me volvió pecado estar con mi familia. Por vivir varios de mis hijos y mi madre en el extranjero, por la persecución que sufrimos, tengo muy pocas oportunidades de verla. No creí que ese hecho desatara suspicacias atroces en personas a las que les he dado la mano”, dijo el jefe de Estado en su perfil de X.

Por su parte, en un mensaje anterior, se refirió de manera tajante al excanciller Leyva, que había sido crítico de su desaparición en París.

Este fue uno de los mensajes con los que el presidente de la República, Gustavo Petro, se defendió de los señalamientos del excanciller Álvaro Leyva - crédito @petrogustavo/X

“La única manera para que la prensa publique cartas, es insultándome. No solo habla mal del escritor, sino de la prensa. ¿Es que París no tiene parques, museos, librerías, más interesantes que el escritor, para pasar dos días? Casi todo en París es más interesante. ¿Es que acaso no tengo hijas y nietas en París, muchísimo más interesantes que el escritor?”, afirmó el presidente, que se refirió al denunciante como “el escritor”.

Es oportuno precisar que el polémico exministro de Relaciones Exteriores, inhabilitado por 10 años por parte de la Procuraduría por aparentes irregularidades en la licitación de los pasaportes, había acusado a Petro -con una carta de cuatro páginas- de haber desaparecido sin explicación durante la mencionada visita oficial a la capital gala; en la que reveló lo que serían inéditos detalles del incidente.

Con esta publicación en X, el excanciller Álvaro Leyva reveló el contenido de la carta enviada al presidente Gustavo Petro, en el que habla de su presunta adicción a las drogas - crédito @AlvaroLeyva/X

“Uno de ellos: la ocasión en la que usted se desapareció dos días en París durante una visita oficial. Como si la inteligencia francesa fuera incompetente por no haber conocido su paradero”, aseguró Leyva, que fue más allá al señalar un posible problema de salud del presidente, “Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción. ¿Pero qué podía hacer yo? Seguro fui inferior”, comentó.

Gustavo Petro y el “contrataque” a Álvaro Leyva

Al ver cómo escalaba la polémica por lo dicho por el excanciller, Petro, en su aparición pública del miércoles 23 de abril, respondió con un tono más jocoso a las acusaciones y sugirió que, a diferencia suya, el veterano exfuncionario, que tiene 82 años, ya no podría hacer algunas actividades referentes a lo que denominó la “pasión” y el “amor”; lo que sería una referencia a su sexualidad.

Petro, en medio de la promulgación de dos leyes emblemáticas, reaccionó ante acusaciones de un exaliado clave de su Gobierno - crédito @infopresidencia/X

“Indudablemente nos enamoramos mucho. Voy a decir que somos adictos al amor. A propósito, por qué se pierde dos días, compañero. Jajajajajajajaja. Pues no hay que pensar mucho, pero bueno”, expresó el mandatario, sin que hubiera quedado claro a qué personaje hacía referencia. Lo que sí parece no tener duda es lo que vino después: “lo que pasa es que el escritor ya no puede hacer eso”, refiriéndose a Leyva.

Finalmente, Andrea Petro, hija del presidente, también expresó su apoyo en las redes sociales.“A veces, para sobrevivir a tanto odio y violencia mediática, como familia necesitamos un respiro. Un momento de calma, de abrazos. Antes que presidente, es nuestro papá. Necesitamos ese refugio de amor. A veces, desaparecer es vital; de lo contrario, no estaríamos aquí”, comentó en sus redes sociales.