Esta es la millonaria cifra que costaría alquilar la cabaña de Andrea Valdiri en Barranquilla

La bailarina, influencer y empresaria Andrea Valdiri volvió a ser tendencia en las redes sociales después de que una usuaria revelara cuánto cuesta alquilar su cabaña en Barranquilla.

La internauta Auried López compartió un video en la red social TikTok donde mostró una cotización para alquilar la cabaña de la creadora de contenido. López se contactó a través de la cuenta Luxhouse, encargados de alquilar propiedades y embarcaciones, para preguntar cuánto costaba un fin de semana para 8 personas, y la empresa mencionada le contestó que costaba 10 millones de pesos por noche.

La respuesta de Luxhouse sorprendió a la usuaria, que expresó: “Alquiler de la casa de la Valdiri cuesta 10 millones de pesos por noche (...) Machi, ¿tú estás segura de lo que estás haciendo, nena? Nena, eso está demasiado costoso. Es que ni aunque trabaje, ni si gano, ni si monto emprendimiento, me da para pagarte eso. Amiga, yo no sé si tú estás pasando una situación económica terrible, pero me parece que ese precio está un poco exagerado”.

Además, muchos internautas se preocuparon por si la empresaria estaría engañando a las personas con la cabaña de Andrea Valdiri, pero en una de sus publicaciones que promocionan el lugar, la influencer comentó: “Para que disfruten la experiencia ♥️ Sebas, eres el mejor, con toda 🤩🌟🍾🍸”.

El costo del alquiler de la cabaña sería elevado por los lujos que tiene, según Luxhouse: “Una de las mansiones más exclusivas y deslumbrantes de la arenosa, donde la elegancia y la privacidad se combinan para ofrecerte una estancia inigualable. Esta majestuosa propiedad ha sido el escenario de celebraciones privadas de figuras públicas y altos ejecutivos”.

Asimismo, la empresa de alquileres reveló que la cabaña ofrece otros servicios únicos como: “Cocina con chefs expertos, explorando lo mejor de la gastronomía local. Experiencias personalizadas diseñadas para viajeros exigentes y grupos selectos. Disfruta de un espectacular paseo a caballo dentro y cerca de la propiedad. Servicio exclusivo de helipuerto y pista privada de avión comercial, para clientes exclusivos y turismo médico. Disfruta de una sala de cine privada para compartir momentos inigualables entre amigos y familia. Cuida de tu cuerpo y mente con un gimnasio privado. Ubicación privilegiada en la ciudad de Barranquilla. Atención 24/7 con conserje personalizado”.

Sin embargo, a pesar de la exclusividad y los servicios que ofrece, los usuarios se quejaron por los altos costos: “Con esa plata me voy para Brasil 🙈”; “Vendrán incluidos todos los maridos de la Valdiri”; “Con esos 10 millones me voy 5 días para San Andrés”; “Y ni playa tiene, eso afuera es bien maluco, el acceso ya sabemos a qué público caleto va dirigido eso 🙄”; “Ni si tuviera la plata, pago todo eso”.

Además, muchos fanáticos se preguntaron por qué la bailarina estaría alquilando su cabaña, si sería para tener ingresos extras. Mientras que otros especulan que estaría viviendo con su nueva pareja Juan Daniel Sepúlveda, un empresario paisa, y algunos comentaron que la influencer tiene un apartamento en Barranquilla en donde se estaría quedando con sus hijas Isabella y Adhara, debido a que la cabaña no era su residencia permanente debido a su lejanía de la ciudad, lo que la hace poco práctica para su vida diaria y los estudios de sus pequeñas.

La cabaña de Andrea, conocida como su “cabaña de los sueños”, es una propiedad de lujo ubicada en las afueras de Barranquilla. La empresaria, en 2021, compartió con sus seguidores a través de sus redes sociales un recorrido por la propiedad.

“Esta cabaña me enseñó que lo más importante es todo lo que viví para poder construirla, entre risas y lágrimas aprendí que soñar en grande sí vale la pena, aprendí que mi familia está siempre en las buenas y en las malas, aprendí que los verdaderos amigos, sin buscarlos, te brindan su apoyo, que si te esfuerzas con perseverancia y constancia puedes lograrlo, ella me enseñó a ser más organizada y responsable, en fin, me enseñó que el valor de las cosas no está en ellas, sino en las grandes experiencias que deja a su paso”, compartió en su momento la barranquillera con un video de su cabaña.

