Juana Valentina, hermana de James Rodríguez, habló sobre lo ocurrido con Antonella, la hija del presidente Petro: “Aprendamos a convivir”

La hija del presidente mostró su admiración por el '10', luego de la polémica por la despedida de la selección Colombia - crédito @anto_petro_alcocer/Instagram

Luego de lo que generó a nivel nacional y en redes sociales el polémico gesto de James Rodríguez a Antonella Petro Alcocer, hija del presidente Gustavo, en medio de la entrega del pabellón nacional a la delegación de la selección Colombia que representará al país en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la hermana menor del ‘10’ de la Tricolor, Juana Valentina Restrepo Rubio, se refirió a lo ocurrido el jueves 4 de junio.

La empresaria y creadora de contenido se sumó a las declaraciones que la misma tarde del viernes 5 de junio compartió la hija del jefe de Estado, y que le puso punto final a la controversia que causó que, mientras pasaban uno a uno los jugadores a saludarla a ella y a su papá, Rodríguez no le haya concedido una fotografía (además de las críticas y señalamientos por parte de los internautas por no darle la mano y seguir derecho).

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Todo ocurrió en medio del acto oficial de despedida a la selección Colombia que partió rumbo a Estados Unidos con miras a su último juego de preparación ante Jordania el domingo 7 de junio de 2026 en el Snapdragon Stadium de San Diego (California).

“Hola, tenemos que hablar. Pero antes de eso, por favor, quiero que sepas que esta es mi opinión personal. Este video no tiene nada que ver con las opiniones que puedan tener miembros de mi familia ni personas que están en mi entorno”, aclaró al inicio de la grabación Juana Valentina.

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La hermana menor de Rodríguez pidió bajarle una revolución a los mensajes cargados de odio en redes sociales a quienes no piensan igual - crédito @juanavalentina/IG

La hermana de James Rodríguez se refirió a la tensa situación que vive Colombia, según ella, por cuenta del panorama político sumado a que en pocos días se definirá quién será el nuevo presidente del país, en la segunda vuelta de elecciones que se llevarán a cabo el domingo 21 de junio entre Abelardo de la Espriella (Movimiento de Salvación Nacional) e Iván Cepeda (Pacto Histórico).

“Se está llegando a un límite que aparte de peligroso es insostenible. No porque existan personas de derecha, de izquierda o de centro. Finalmente estamos en un país democrático y eso siempre va a pasar, sino porque estamos perdiendo la capacidad de convivir con personas que tienen ideas distintas a nosotros o que piensan distinto a nosotros”, argumentó la influencer.

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Para la hermana menor del mediocampista y capitán de la selección Colombia “todo se vuelve una guerra, todo es un ataque, todo es odio, todo es sacar las cosas de contexto”.

Para ejemplificar sus palabras, Juana Valentina dejó algunos casos, como “la música, el K-pop, los artistas, los influencers, la ropa y ahora hasta el deporte”.

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Juana Valentina se pronunció sobre la polémica con su hermano el viernes 5 de junio de 2026 - crédito @juanavalentina/IG

Por todo lo anterior, y en un tono similar al que usó Antonella en el video que también compartió en su cuenta de Instagram, la creadora de contenido hizo un llamado a la unión y de apoyo a la Tricolor, cuyo debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 será el miércoles 17 de junio a las 9:00 p. m. en el estadio Azteca (Ciudad de México) frente a Uzbekistán.

“Y perdón, pero hay cosas que como colombianos deberían unirnos más en vez de dividirnos más de lo que ya estamos divididos. Y es que estas cosas mencionadas anteriormente, el K-pop, los artistas, los influencers, la selección Colombia, no se deben a ningún partido político y tampoco responden a ninguna ideología política”, precisó la hermana menor de Rodríguez.

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Sobre el caso del apoyo de los k-popers a Iván Cepeda o de algunos influencer a Abelardo de la Espriella, Juana Valentina sentenció que “el K-pop es de todos los fans, los influencers se deben a sus comunidades y la selección Colombia es de todos los colombianos”.

Esto llevó a que la joven calificara como “tristeza ver como actos simbólicos que hoy podrían ser motivo de unión en el país terminan como siempre en una pelea política eterna”.

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El comunicado por parte de la Federación Colombiana de Fútbol que rechazó los señalamientos a James Rodríguez se emitió el viernes 5 de junio de 2026, un día después del acto de entrega de la bandera - crédito cortesía Federación Colombiana de Fútbol

Más adelante, la influencer cuestionó que se señalara todo lo ocurrido en el aeropuerto militar de Catam, en Bogotá (donde se llevó a cabo la entrega de la bandera a los dirigidos por Néstor Lorenzo), como “un acto político, dicen otras personas, cuando en realidad yo siento que es que todo el mundo está obsesionado con acomodar las cosas a la narrativa que les conviene”, relató la mujer.

En defensa de su hermano, Juana Valentina dijo que “a veces una persona simplemente puede estar distraída, a veces una cámara solamente capta un segundo de muchas cosas que pasaron alrededor y ese clip se saca por completo del contexto. A veces no todo tiene una intención oculta detrás”, haciendo alusión a las críticas que recibió la estrella colombiana por su gesto con Antonella.

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En la parte final de su reflexión, Juana Valentina dejó una confesión sobre lo que ella, al igual que muchas personas que piensan diferente, evitan alzar la voz en ocasiones por miedo.

“Muchos de nosotros llevamos muchos años teniendo que quedarnos callados simplemente para evitarnos burlas, para evitarnos ataques, para evitarnos insultos, simplemente por pensar distinto. Hemos tenido que ver cómo nos tratan por muchos años de brutos, ignorantes, vendidos, malas personas a nosotros o a personas que realmente queremos y apreciamos simplemente por tener ideas distintas. Y eso está realmente mal, porque nadie debería tener miedo de expresar lo que siente o lo que piensa, menos cuando estamos en una democracia", puntualizó la hermana menor de Rodríguez.

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La selección Colombia recibió el pabellón nacional previo a viajar a Estados Unidos para disputar la Copa del Mundo - crédito Gustavo Petro

Para finalizar, Juana Valentina aseveró que “hay que bajarle un cambio porque se están cruzando límites que no deberían cruzarse”.

“Insultar, atacar, cancelar y deshumanizar a cualquier persona que no piense igual a nosotros o peor aún, que no vote igual a nosotros. Y eso, mi querido amigo y amiga, no es democracia, eso es intolerancia disfrazada de superioridad moral. Recuerda que podemos ser amigos y no necesariamente tener que pensar igual”, cerró Restrepo Rubio.