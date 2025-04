“Si le pesa la maleta del proceso, que lo diga”: Congreso insiste en debate con Otty Patiño sobre paz total

Fotografía del comisionado de paz de Colombia, Otty Patiño. EFE/ Carlos Ortega

Por segunda ocasión, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, no acudirá al debate de control político convocado por el Congreso de la República para analizar el curso de la política de paz total.

La sesión, que ya había sido reagendada una vez por su ausencia, fue programada nuevamente para el 23 de abril, pero la inasistencia del funcionario fue confirmada mediante una carta enviada por su oficina.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

crédito @MinSaludCol/X

El documento fue remitido al secretario de la Comisión Legal de Paz y Posconflicto por uno de los asesores del comisionado. En la misiva se señala que Patiño “atraviesa una situación de salud que le impide ejercer temporalmente sus funciones”.

Junto con esa explicación, se anexó una incapacidad médica que establece que no puede desempeñar tareas laborales durante un mes.

En el texto se indica: “El periodo de incapacidad prescrito es de treinta (30) días calendario, tiempo durante el cual ha sido expresamente contraindicado el desarrollo de actividades laborales, en razón de los posibles riesgos que ello implicaría para su recuperación y para su salud”.

Ante su ausencia, la Oficina del Alto Comisionado comunicó que los representantes del Ejecutivo en las distintas mesas de diálogo y procesos sociojurídicos estarán presentes en el debate.

En sus palabras: “En aras de garantizar el normal desarrollo del debate y con el mayor ánimo de colaboración armónica con el Congreso de la República, se ha dispuesto que los jefes y delegados presidenciales en las distintas Mesas de Diálogos Paz y espacios de conversación socio-jurídicos (...) asistan al debate con el propósito de aportar la información requerida y dar respuesta a las inquietudes que se presenten”.

Sin embargo, la decisión ha generado descontento en varios sectores del Legislativo. En la sesión del 1 de abril, cuando también se ausentó Patiño, los congresistas optaron por no continuar con el debate pese a la presencia de los negociadores. Insistieron en que las explicaciones deben ser dadas directamente por el comisionado.

Durante aquella sesión, múltiples voces en el Congreso cuestionaron la falta de resultados concretos en la implementación de la política de paz total. El representante liberal Germán Rozo expresó su molestia: “No sabemos qué han negociado con el ELN. No sabemos cómo van los avances con las disidencias de las antiguas FARC, pero mientras tanto, nosotros llevamos muertos todos los santos días, desaparecidos y desplazados. Aquí están los informes, entonces no perdamos más el tiempo. Si al gobierno no le interesa que el Congreso se entere de lo que está pasando, pues que lo digan también. Si al señor Otty Patiño le está pesando la maleta de cargar este proceso, pues que lo diga también”.

Diógenes Quintero

A su vez, el representante Diógenes Quintero, perteneciente a una curul de paz, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que reevalúe la permanencia de Patiño en el cargo.

“La paz total requiere una visión de país, requiere una visión de Estado y claramente aquí debe haber unos responsables de lo que hasta ahora que ha sido un fracaso”, señaló. Y añadió: “Falta otro responsable de ese fracaso y es el consejero comisionado”.