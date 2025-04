Juez regañó a Daniel Quintero por comentario hacia la fiscal, lo calificó de ‘grosero’ e ‘irrespetuoso’: “Habla cuando le da la gana”

Daniel Quintero fue reprendido en la audiencia de imputación de cargos por el caso Aguas Vivas - crédito redes sociales

Durante la reanudación de la audiencia de imputación de cargos contra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero y otros diez procesados, el juez a cargo del caso protagonizó un fuerte llamado de atención al exmandatario local debido a su comportamiento en sala. El episodio tuvo lugar en la jornada judicial del lunes 21 de abril, en medio de un proceso en el que la Fiscalía General de la Nación imputa cargos relacionados con el polémico proyecto de infraestructura Aguas Vivas.

La diligencia se había aplazado el pasado 8 de abril luego de que los defensores solicitaran la exclusión del abogado representante de víctimas, argumentando un posible conflicto de intereses por su vínculo con la actual administración de Medellín. Según los abogados defensores, dicho representante podría tener incidencia en denuncias relacionadas con presuntos hechos de corrupción asociados al también exalcalde Federico Gutiérrez. No obstante, el juez desestimó dicha solicitud, permitiendo que la audiencia avanzara conforme a lo previsto por la Fiscalía.

El proceso judicial que enfrenta Quintero gira en torno a tres cargos específicos: peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción. Las investigaciones se centran en presuntas irregularidades cometidas durante la ejecución del proyecto Aguas Vivas, una iniciativa liderada por la administración de Quintero a través de Empresas Públicas de Medellín (EPM). La Fiscalía sostiene que las decisiones adoptadas en ese contexto habrían ocasionado un detrimento patrimonial cercano a los 42.000 millones de pesos.

La audiencia contra Quintero y otros 10 implicados por Aguas Vivas se reanudó el lunes 21 de abril - crédito redes sociales

En medio de la audiencia del 21 de abril, cuando el exalcalde tuvo la oportunidad de interrogar a la fiscal del caso, Yarlecy Mena Benítez, surgió un momento de alta tensión. Según el desarrollo de la diligencia, Quintero interrumpió en repetidas ocasiones las respuestas de la fiscal, alegando falta de claridad en los argumentos de la entidad acusadora. Esta conducta fue señalada por el juez como una falta al decoro procesal y una muestra de irrespeto hacia el estrado y las partes intervinientes.

Pero, el punto más crítico se presentó cuando la fiscal solicitó un receso de cinco minutos para hacer uso del baño. En ese instante, Quintero lanzó el comentario: “Yo creo que ella va al baño para que le expliquen”, lo que generó la inmediata intervención del juez.

Visiblemente molesto, el togado se dirigió directamente al exalcalde: “Señor Daniel, realmente y ya le he llamado la atención muchas veces frente a su forma de hacer sus preguntas y sus comentarios fuera de contexto y respetuosos, inclusive en la audiencia del 8 de mayo, su comportamiento tampoco fue acorde al decoro de este tipo de diligencia y en ese orden si es de llamarle a usted la atención para que respete a todas las partes, a todos los que estamos aquí, a la ciudadanía que lo está viendo”.

En medio de la diligencia judicial contra Daniel Quintero por el caso Aguas Vivas, el juez interrumpió el desarrollo de la audiencia para llamar la atención al exalcalde - crédito @QuinteroCalle/X

En su intervención, el juez también hizo referencia a la visibilidad pública del procesado y a la necesidad de mantener la compostura en un proceso que, según explicó, tiene seguimiento a nivel nacional.

De manera directa, enfatizó: “Y usted debe dar ejemplo de a la sociedad porque usted es una figura pública, es una persona que hoy por hoy, debido a su condición o a su persona, tiene el foco de atención esta diligencia a nivel nacional. Entonces ese comentario usted hace, sigue siendo grosero, sigue siendo irrespetuoso, no acata las decisiones o las órdenes que da la judicatura. Habla cuando le da la gana y yo le estoy diciendo que yo le doy el uso de la palabra.”

En el mismo tono, el juez reiteró que el respeto debe primar en el escenario judicial: “Y si yo estoy hablando, entonces me escuchan. Cuando yo leo el uso de la palabra, usted interviene. Pero en este momento no tiene el uso de la palabra. Y en ese orden, vuelvo y repito, usted tiene que dar un ejemplo como figura pública que es hoy por hoy. Claramente, no lo está haciendo.”

Finalmente, ante la tensión generada, el juez le otorgó a la fiscal los cinco minutos solicitados para su receso y exigió a Quintero mantener una conducta acorde con el marco legal y con el rol que desempeña como personaje público.