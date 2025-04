Cabal se desahogó y le ‘cantó la tabla’ a Petro por crisis en el sistema de salud: “Lo atienden en la Santa Fe y la Reina Sofía”

La senadora María Fernanda Cabal no dejó pasar la oportunidad para irse lanza en ristre contra el presidente de la República, Gustavo Petro - crédito Colprensa - Presidencia

La crisis por la que atraviesa el sistema de salud en Colombia, con el cierre de centros asistenciales y dificultades en la entrega de medicamentos, generó el jueves festivo 17 de abril, durante la celebración de la Semana Santa, un caso que ameritó la indignación de la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, que se desahogó en sus redes sociales y apuntó al presidente Gustavo Petro.

El caso registrado con la Nueva EPS en el departamento de Caldas, en el que más de 3.000 afiliados se han visto perjudicados frente a las demoras en la entrega de medicamentos o la negación de estos, y la falta de prestación de servicios de salud, fue el detonante para que la congresista vallecaucana, que hace parte del ala más radical del partido de oposición, se despachara contra el primer mandatario y esta situación.

“Shu Shu Shu. Pero a él lo atienden en la Santa Fe y Reina Sofía”, expresó la senadora de 61 años, que aprovechó su alcance en la plataforma digital para cuestionar al jefe de Estado por la delicada situación que se vive por las deficiencias en la atención de pacientes; aun cuando se trata de la empresa promotora de salud que es del Estado y que, aparte de ello, está intervenida por parte del Gobierno nacional debido a malos manejos.

Con esta comparación, hizo énfasis en cómo en su condición de mandatario de los colombianos, Petro goza de atención en centros médicos especializados, como los dos mencionados, ubicados en la capital de la República y que le brindan plenas garantías para la recuperación ante cualquier situación de salud que lo afecte. A diferencia del ciudadano del común, que estaría padeciendo la denominada “crisis explícita”.

“El ‘shu shu shu’ de Gustavo Petro estaría tomando fuerza”, según María Fernanda Cabal

La expresión de Cabal recuerda a las declaraciones que, en marzo de 2023, Petro le dio a la revista Cambio, en la que habló de lo que se venía para el régimen que actualmente opera en Colombia; o al menos, el que llevaba 30 años antes de que el primer mandatario empezara a hacer sus profundas modificaciones. Y en la que mencionó, por primera vez, el famoso “shu shu shu”; en relación con el desplome que se avecinaría.

“¿Si yo quisiera acabar las EPS sabe qué hago? No presento el proyecto. Dejo que pase lo que está pasando...”, dijo Petro en aquel diálogo. “Y les demora un poquito los pagos...”, interpeló el periodista Daniel Coronell, presente en la entrevista, efectuada en Casa de Nariño. “Y ‘shu-shu-shu’, eso es un dominó. Ni siquiera hay que demorar pagos. Simplemente, EPS quebrada, sus afiliados tienen que pasar a las que quedan”, agregó el presidente.

En lo que respecta a Caldas, reportes locales indican que más de 3.000 afiliados a la Nueva EPS en Anserma han interrumpido sus tratamientos médicos; lo anterior, debido a la incapacidad de comprar medicamentos por cuenta propia y la suspensión del suministro por parte de la entidad. De acuerdo con la Personería, se han enviado centenares de solicitudes a la Superintendencia de Salud, en búsqueda de soluciones.

“Es constante que todos los días llegue la gente tanto a la Secretaría de Salud como a la Personería buscando que le realicen una acción de tutela, un incidente de desacato, pero en esta última instancia, las personas se preocupan por qué no saben más qué hacer. A los usuarios no les están cumpliendo con los medicamentos básicos, aquí no estamos exentos de la situación”, dijo la personera municipal, Julieth Palacios, en declaraciones recogidas por W Radio.