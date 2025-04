Vicepresidente de Ecopetrol respondió a los señalamientos sobre su millonario patrimonio : “La UIAF no me ha solicitado nada”

Rafael Guzmán Ayala, vicepresidente ejecutivo de Ecopetrol - crédito Hocol/UIAF

Rafael Ernesto Guzmán Ayala, actual vicepresidente ejecutivo de Ecopetrol, se encuentra en el ojo del huracán por presuntas irregularidades en el incremento de su patrimonio que, al parecer, asciende a cerca de 20.000 millones de pesos.

Según información revelada por W Radio, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) habría solicitado al directivo que rinda testimonio sobre algunas denuncias anónimas que señalan la existencia de un esquema de corrupción conocido como “el cartel de La Achira”.

Este caso ha despertado interés debido a la magnitud de los bienes asociados al directivo, que incluyen propiedades en Colombia, Miami, España e Italia, con un valor total estimado en más de 100.000 millones de pesos.

No obstante, el vicepresidente de la empresa de hidrocarburos salió al paso de las críticas y desmintió que la entidad judicial le estuviera indagando sobre su patrimonio, por lo que sostuvo que dicha información estaría vulnerando su derecho al buen nombre de él y su familia.

“Quiero que se aclaren los temas para seguir teniendo el buen nombre que siempre he tenido y el de mi familia. Estoy aquí para aclarar el patrimonio que tengo y el que no tengo (...) La UIAF no me ha solicitado nada, no he tenido contacto con ninguno de sus funcionarios”, explicó Guzmán Ayala al citado medio de comunicación.

Del mismo modo, el vicepresidente de Ecopetrol se refirió a las propiedades que lo vinculan en dicha investigación, entre los que se resaltan apartamentos en sectores exclusivos de Bogotá, así como viviendas y locales comerciales en Cartagena, Barranquilla, Tunja, entre otras.

“Se habla de varios lotes y fincas en Manzanares, mi esposa nació allí y mi suegro dejó una herencia que se tuvo que repartir en 12 (hijos) (...) tengo un lote en Cartagena. En 2010 compré un apartamento en el barrio Rosales (Bogotá) con un préstamo que le otorga Ecopetrol a sus empleados”, afirmó.

Frente al conocimiento del caso por parte de Ricardo Roa, presidente de la entidad, Guzmán precisó: “Nunca estuve reunido con ningún cliente hablando sobre contratos. Entonces, no hay forma de tener conexión mía con estos contratos (...) el presidente Roa ha estado al tanto de todo. Al no tener ninguna investigación, yo continúo con mi trabajo”.

Por último, Rafel Guzmán Ayala aseguró que se encuentra alistando su equipo jurídico para enfrentar su situación, al considerar que no hay evidencias que lo vinculen con el escándalo en cuestión. “Yo estoy contactando abogados, lo más importante para mí es aclarar la situación y mi buen nombre”, concluyó.