Novia de Epa Colombia abrió su corazón y dejó conmovedor mensaje a seguidores de la empresaria: “Vivan cada día como si fuera el último”

Familiares y seguidores de Epa Colombia marcharon en Bogotá para exigir su liberación - crédito @karolsamantaoficial/Instagram

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, ya completa tres meses desde que fue detenida por las autoridades y judicializada por los delitos que cometió en una estación de Transmilenio, durante las protestas sociales de 2019.

De acuerdo con lo que expuso la empresaria de keratinas en redes sociales antes de ser detenida, un grupo de uniformados del CTI se acercó hasta las instalaciones de una de sus peluquerías en el norte de Bogotá y posteriormente trasladada al búnker de la Fiscalía.

Karol Samantha abrió su corazón sobre el dolor que guarda por los meses que ya lleva en la cárcel Epa Colombia - crédito @rechismes/IG

Recientemente, Karol Samantha, novia de Daneidy, se pronunció en sus redes sociales sobre lo que ha tenido que afrontar desde que la empresaria se encuentra tras las rejas y aprovechó la oportunidad para dejar un mensaje a sus seguidores con una importante reflexión: “Vivan cada día como si fuera el último, jamás sabemos cuando dios nos colocará pruebas en donde la vida nos cambie por completo”, expuso inicialmente la mujer en un extenso texto.

Después de esto, Samantha aseguró que no serpa fácil olvidar aquel 27 de enero cuando la empresaria bogotana salió a trabajar como todos los días, mientras ella se quedaba con la pequeña Daphne en casa, pero “a las 6:30 pm miré las cámaras y me di cuenta de todo lo que estaba pasando, no lo podía creer todo paso tan rápido, me sentía imponente de ver cómo se la llevaban como si fuera una criminal”.

Novia de Epa Colombia espera que la justicia actúe conscientemente y liberen pronto a la empresaria - crédito @rechismes/IG

Pero no fue lo único que marcó ese día para la familia que conformaban las dos mujeres, pues “verla en el búnker con la esperanza de poder sacarla de allá y llevármela para la casa, a los tres días me llama y me dice que fue trasladada al Buen Pastor y me derrumbé por completo”. Con el paso de los meses, de acuerdo con Karol “mi mente no asimila que ella está allá”, mientras confirma que ninguna persona conoce las cargas de los demás.

“Solo mi dios sabe lo fuerte que he tenido que ser ante la sociedad, admiro y amo con todo mi ser a Dane por todo lo que es, y por lo que soporta a diario en ese lugar. Esto en verdad no se lo deseo a absolutamente a nadie. Dios tu tiempo y voluntad es perfecta”, agregó en una primera parte la pareja de Daneidy Barrera.

Finalmente, mencionó que lo único que espera es que Dios le dé la oportunidad a la empresaria de salir de la cárcel "ella es merecedora de seguir mostrando su cambio".

Finalmente, mencionó que lo único que espera es que Dios le dé la oportunidad a la empresaria de salir de la cárcel “ella es merecedora de seguir mostrando su cambio”.

Así fue la celebración del cumpleaños de la hija de Epa Colombia

Mientras Daneidy Barrera está tras las rejas, su pequeña hija Daphne Samara cumplió años y se conocieron las primeras imágenes de la celebración de la niña.

En un video compartido en las redes sociales de Karol Samantha, pareja de Epa Colombia, los padres de la influenciadora expresaron su tristeza por la situación y pidieron a las autoridades judiciales que reconsideren la situación de Daneidy Barrera. “Hoy está de cumpleaños mi hermosa nieta, pero, desafortunadamente, no ha podido estar con su mamá porque la justicia colombiana la tiene encerrada”, declaró Gerardo Barrera en el video.

Los usuarios criticaron a Karol Samantha por llevar a su hija a la marcha - crédito @karolsamantaoficial/Instagram

Martha Rojas, por su parte, hizo un llamado directo al juez o jueza a cargo del caso, solicitando una pronta resolución que permita la libertad de su hija.

“Le pedimos al juez o a la jueza que le dé pronta libertad a Daneidy y que nos dé buenas noticias. Le estaríamos muy agradecidos porque su familia la necesita, sobre todo su hija y su pareja. Todos la necesitamos aquí afuera. Dios quiera que nos haga el milagro”, expresó la madre de la influenciadora.