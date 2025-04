“Esa voz de tarro es mía desde chiquita”: Paola Holguín se sinceró sobre los comentarios que más la agotan

Senadora Paola Holguín - crédito Colprensa

Paola Holguín, senadora y actual precandidata presidencial del Centro Democrático, compartió una reflexión personal que ha captado la atención en redes sociales.

La política antioqueña, reconocida por su trayectoria legislativa enfocada en seguridad y relaciones internacionales, se refirió a una crítica recurrente que recibe cada vez que habla en público: su voz.

La senadora del Centro Democrático Paola Holguín habla de su voz en X

En un video publicado en sus plataformas digitales, Holguín expresó el cansancio que le produce la insistencia de muchas personas en comentar su tono vocal. “A ustedes les pasa como a mí que hay cosas que los frustran. Por ejemplo: que a toda hora me digan que no me conoce nadie. Y con esa voz de tarro, con esa voz aguardentosa y yo casi ni tomo”, relató, dejando ver que, aunque lo ha tomado con humor en algunas ocasiones, el tema le resulta incómodo.

La senadora decidió entonces narrar el origen de su característica voz, la cual, aseguró, ha sido parte de ella desde siempre. “Llevo más de 4.000 días en el Senado, cuando termino de intervenir o de pronunciar un discurso en plaza pública, en una universidad o un foro, siempre alguien se me arrima con un vaso con agua, con unas pastillitas para la garganta o con mil recomendaciones. Pero saben cuál es la triste historia: la voz mía es así desde chiquita”, señaló en su testimonio.

Holguín, considerada una de las figuras más cercanas al expresidente Álvaro Uribe, ha centrado buena parte de su vida pública en temas de defensa y análisis geopolítico. En su video recordó que, además de su experiencia legislativa, ha tenido un recorrido académico y profesional ligado a áreas clave del Estado. “He sido senadora más de 4.000 días, he asesorado presidentes y alcaldes en temas de seguridad y justicia, he estudiado contraterrorismo y contrainsurgencia y muchos otros cursos y, hasta fui reserva del Ejército”, afirmó.

A raíz de estas constantes observaciones sobre su voz, hizo un llamado directo a quienes la siguen o la escuchan en distintos espacios. “No se angustien más por mi voz. Yo no quiero ser cantante, yo lo que quiero es ser presidente de Colombia”, manifestó, dejando clara su intención de seguir enfocada en el camino electoral.

Holguín es una de las cinco aspirantes que se medirán dentro del Centro Democrático para buscar la candidatura única de ese partido rumbo a las elecciones presidenciales. Aunque la contienda apenas comienza, la senadora ha sido constante en posicionar su perfil técnico y firmeza ideológica como sus principales fortalezas.

Cerrando su mensaje, quiso abrir la conversación a quienes la acompañan en redes y escuchar también sus vivencias personales: “¿Cuáles son sus frustraciones?”, preguntó, invitando a una interacción más humana con sus seguidores.