Melissa Gate y el reencuentro con su archienemiga Yina Calderón en ‘La Casa de los Famosos Colombia’: esta fue la reacción

La rivalidad entre Melissa Gate y Yina Calderón volverá a ser tema de conversación en el mundo del entretenimiento.

Gate, que vuelve a ser participante de La Casa de los Famosos Colombia, en su momento dejó la competencia para integrarse a la versión internacional del reality, La Casa de los Famosos All Stars, que se graba en Ciudad de México. Este inesperado movimiento sorprendió tanto a los seguidores del programa como a sus compañeros de la casa colombiana.

Cabe destacar, que la producción del programa organizó su llegada con un alto nivel de seguridad, por lo que Gate fue trasladada en una camioneta blindada, con los ojos vendados y escoltada por personal del equipo.

Reacción de Yina Calderón

En medio de una dinámica de fiesta de disfraces, se concretó el regreso de Melissa Gate a La Casa de los Famosos Colombia. Antes de la entrada triunfal de la caleña, como habitualmente lo hace, algunos participantes de la casa/estudio estuvieron hablando sobre su regreso. Mientras tanto, otros estuvieron bailando y cantando, con el propósito de desestresarse y entrar en relajación, antes de dar inicio a la noche de eliminación.

Hay que resaltar, que Yina Calderón con su disfraz de Cupcake, que según ella se autodenomino como una “mujer con dulzura”, estuvo bailando cada una de las canciones que el Jefe puso mientras llegaba el momento de la llegada de Gate.

Para el ingreso de Melissa Gate, todos excepto Yina y Karina evitaron el saludo y el recibimiento, con el fin de no darle importancia a la llegada de Gate - crédito cortesía Canal RCN

Mientras tanto, en medio de los tragos Yina Calderón confesó estar borracha, y aunque su principal actitud fue no saludar a Gate, no generó ningún tipo de disgusto o pelea que perjudicara el ambiente dentro de la casa.

Posteriormente, se reunieron y Carla Giraldo junto con Marcelo Cezán le preguntaron como estuvo su estadía en La Casa de los Famosos All Star, a lo que Gate respondió que fue una experiencia sin igual, pero que confesó extrañar a sus compañeros.

Estancia de Melissa Gate en ‘La Casa de los Famosos All Stars’

Durante su llegada, Melissa no perdió la oportunidad de mostrar su característico sentido del humor. En tono jocoso, declaró: “Este es el intercambio más esperado y más famoso de Estados Unidos, Colombia, 13 países de Latinoamérica, en colaboración con Río, Rusia y, próximamente, Dubái”.

Por otra parte, los participantes de La Casa de los Famosos All Stars pudieron observar en pantalla el ingreso de Manelyk González a la edición colombiana del reality. Este intercambio de participantes generó una reacción inesperada cuando Yina Calderón, conocida por su personalidad directa, le negó el saludo a González. Este gesto no pasó desapercibido para los nuevos compañeros de Melissa, quienes no tardaron en preguntarle por la influenciadora huilense.

“¿Y quién es ella?”, le cuestionaron, a lo que Gate respondió en su momento sin titubear: “Mi archienemiga. Está aburrida porque me trajeron a mí”. Esta declaración no solo dejó en claro la tensa relación entre ambas, también dio pie a que Melissa compartiera detalles sobre el origen de su rivalidad con Calderón.

El origen de una enemistad mediática

De acuerdo con Melissa, el conflicto con Yina comenzó cuando esta última hizo comentarios despectivos sobre ella. En su momento explicó, que Calderón afirmó que “ni su propio padre la conocía”, lo que desató una respuesta contundente por parte de Melissa. “Mira querida, primero, antes de hablar mal de una persona, píntate bien las cejas. Segundo, tienes la pestaña torcida. Tercero, tu maquillador te detesta. Cuarto, te invito a que veas los dos realities en los que he participado para que veas la brutalidad que acabas de cometer. Te metiste con la loca equivocada”.

Detrás de esta respuesta por parte de Gate, ha servido para que se posicione como una figura destacada dentro del reality y aumentar su reconocimiento en el país.