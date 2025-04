Petro volvió a referirse a reunión con Kristi Noem y lanzó criticas a Estados Unidos por lucha contra las drogas: “Hicieron la cocaína ilegal”

El presidente Gustavo Petro insinuó que una negociación de Colombia habría motivado a la secretaria de Estados Unidos Kristi Noem a hacer afirmaciones falsas sobre él - crédito Matías Delacroix/AP y Alex Brandon/Pool/Reuters

El 11 de abril de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, asistió al lanzamiento del nuevo modelo carcelario en Acacías, Meta. Durante su intervención, habló sobre la importancia de la justicia restaurativa y la resocialización de las personas privadas de la libertad como principal vía para erradicar el crimen.

Así mismo, volvió a referirse al Gobierno estadounidense liderado por Donald Trump, en particular, su reunión con Kristi Noem, secretaria de Seguridad que desató una polémica internacional, luego de que la alta funcionaria norteamericana asegurara que Petro considera como amigos a los miembros del Tren de Aragua.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Empezó criticando a nuestro gobierno durante aproximadamente media hora y habló de cómo se malinterpreta a los miembros del Tren de Aragua que, en realidad, solo eran personas que necesitaban más amor y comprensión. Incluso, Petro habló de cómo algunos miembros del cartel eran sus amigos”, señaló Noem.

Petro volvió a referirse a su encuentro con Kristi Noem, secretaria de Seguridad de EE. UU - crédito Presidencia

Sin embargo, Petro volvió a mencionar que sus declaraciones fueron malinterpretadas por Noem; y aseguró que en el país norteamericano hacen fortunas a costa de la salud de las personas al comercializar whiskey.

“Como se lo dije a la gringa que me malinterpretó, el whisky mata más que la cocaína, pero el whisky lo hacen ellos, la cocaína se hace aquí. Luego lo legal es lo de ellos y la cocaína es ilegal. La ciencia dice que lo que mata más es el whisky”, aseguró.

Según consideraciones del primer mandatario, Estados Unidos es el responsable del aumento de la producción de drogas como la cocaína, puesto que fueron ellos los que determinaron que las sustancia era ilegal.

“Llegó abruptamente, nos conquistó el territorio. Muchos y hasta el alma. Algunos nos lo impusieron. Alguien determinó que esa sustancia era ilegal fuera de Colombia y alguien determinó que otra sustancia, a veces peor, era legal”.

Petro puso en tela de juicio la proporcionalidad de la justicia en Colombia - crédito Presidencia

Entre otros temas, el gobernante de los colombianos volvió a cuestionar el sistema judicial colombiano por la proporcionalidad de las penas en casos como el de Daneidy Barrera Rojas o Epa Colombia y el exdirectivo Sneyder Pinilla por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

“La señora Epa. No sé cómo se llama. Epa. Siempre se me olvida, no sé qué hay de bueno. Esos nombres de mujeres que es difícil recordar. Tiene que ser una cosa muy especial para recordar esos nombres. Pero Dainerys. Epa. ¿Cuánto le pusieron a Epa? Cinco años de prisión. ¿Y qué fue lo que hizo? Epa. Nos robó. No. Bueno, no sé si la keratina esa sea una forma rara, pero. No, no me meto en esos debates”, dijo.

Y agrego: “La señora lo que hizo fue romper un vidrio porque pensó que en el momento de las manifestaciones estudiantiles. Era un acto de protesta”

Petro comparó los casos de Sneyder Pinilla y Epa Colombia - crédito @epa_colombia/Instagram y Colprensa

Con respecto al escándalo de corrupción, Petro sostuvo que el ex director de manejo de desastres de la Ungrd Sneyder Pinilla era un “corrupto, hp”, que solo pagará una baja condena impuesta por la justicia.

“El otro es un rufián terrible. Se roba los dineros del erario público, es un corrupto, un HP diría yo, y lo condenan menos. Y va a salir primero de la cárcel él que la señora Epa. Y me dice la ministra que mientras él se puede ir a pasear por el mundo con los dineros que no entregó, ella nunca podrá salir, salir del país, porque al ser acusada y condenada por terrorismo, queda marcada en todos los aduanas de todos los aeropuertos del mundo y no la van a dejar entrar a ninguno. Yo pienso que el terrorista era él, no ella. Pero así ha sido en el día de hoy”, explicó el primer mandatario haciendo referencia a las injusticias de la ley.