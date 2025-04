En el juicio contra Álvaro Uribe, Carlos Enrique Vélez estalló contra los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar: “Todo se les va a caer”

Alias Víctor explotó en audio mostrado en juicio de Uribe - crédito Audiencia Álvaro Uribe Vélez/Youtube

Una tormenta de insultos, reproches y advertencias quedó registrada en un audio que este viernes 11 de abril llegó a los estrados judiciales.

La grabación, reproducida durante una audiencia en la Corte Suprema de Justicia, contiene la voz de Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, uno de los principales testigos de la Fiscalía contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez en el proceso por soborno a testigos y fraude procesal.

La evidencia fue presentada mientras rendía testimonio Eurídice Cortés Velasco, conocida como alias Diana, exjefa política del Frente Cacique Pipintá de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quien confirmó que la voz del audio corresponde a Vélez.

En la grabación, alias Víctor lanza una andanada de improperios contra los abogados del expresidente, Diego Cadena y Juan José Salazar, a quienes acusa de manipularlo y luego abandonarlo.

“Esos hijueputas están es jugando con uno. Diego [Cadena] me dice ayer que hable con esa gonorrea de Juan [Salazar] para cuadrar lo de esa hijueputa plata y toda esa chimbada...”

Sin embargo, según Carlos Enrique Vélez, Salazar no se comunicó con él para concretar los últimos detalles de la reunión.

“Ese triple hijueputa ahora creyéndose la vaca más cagona, ignorándolo a uno de triple hijueputa, como si él fuera el que diera esa hijueputa plata, sabiendo que la plata la da es Uribe”.

“Todo lo que ellos o lo que yo les armé a ellos, de todas las mentiras, todo se les va a caer a triple hijueputas porque yo sí voy a decir la verdad. Voy a pedir el principio de oportunidad ante la Corte Suprema. Yo necesito mi libertad”, sentenció Carlos Enrique Vélez.

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia; Carlos Enrique Vélez, exparamilitar - crédito Carlos Ortega/EFE/audiencia Uribe

Ante estos audios, alias Diana ofreció un contexto que la Corte consideró relevante para entender el estado emocional de Vélez.

“Eso fue en medio de una explosión de ira de él... que son normales en la vida de él. Estaba enojado, pero le digo: yo ya entiendo, en este momento cuáles eran sus arranques de ira en ese momento”.

Explicó que en ese entonces no conocía los motivos de fondo de esos estallidos.

“Él a mí no me estaba contando tampoco lo que estaba pasando con los abogados. Yo me vengo a enterar de lo que realmente pasó y de por qué fueron sus estallidos de ira después, cuando escucho todo el trámite de la audiencia del doctor Diego y las audiencias de acá. Pero en ese momento yo no lo sabía”.

“El doctor Juan José siempre me respondió que con él no habían llegado a ningún acuerdo de plata. Que no, que a él no le habrían ofrecido plata y que [Carlos Enrique] estaba así era porque ellos no le querían dar plata. Que estaba loco”, afirmó alias Diana.

Los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar fueron señalados en los audios como destinatarios de las amenazas de alias Víctor - crédito Colprensa, audiencia Álvaro uribe y red social X

Las tensiones internas entre testigos y defensa, ahora reveladas en esta nueva pieza de audio, añaden un capítulo más a un proceso judicial que lleva años de atención pública.

El cambio de postura de alias Víctor, quien en el pasado respaldó la versión de Uribe, podría tener un efecto determinante si llega a materializarse su petición de principio de oportunidad ante la Corte.

Alias Diana confirmó transferencias de dinero realizadas por los abogados Cadena y Salazar

Durante su testimonio, alias Diana confirmó además haber recibido transferencias de dinero por parte de los abogados defensores del exmandatario, Diego Cadena y Juan José Salazar.

Alias Diana, exintegrante de las AUC, negó que el grupo armado haya influido en la elección presidencial de Álvaro Uribe Vélez - crédito Fernanda Vergara/AP y red social X

Según explicó ante la Corte, los pagos incluyeron montos de 400.000 y 300.000 pesos, girados por Salazar en abril y mayo de 2018, como quedó acreditado por documentos presentados por la Fiscalía.

Adicionalmente, relató que Cadena le entregó personalmente en Manizales dos millones de pesos para cubrir los gastos de un viaje a Bogotá, aunque finalmente se desplazó por vía terrestre.

Aclaró que esa suma no estaba condicionada a su declaración y que no informó a la Corte sobre sus dificultades económicas en ese momento.