“Por favor, que no sucedan”: el mensaje que dejó Sara Millerey en su diario antes del crimen que conmocionó a Colombia

Diario de Sara Millerey expone miedo y acecho previo al homicidio - crédito redes sociales

El asesinato de Sara Millerey González, mujer trans violentamente agredida en Bello, Antioquia, provocó una ola de indignación en el país. A medida que avanzan las investigaciones, salió a la luz un elemento clave que agrava el dramatismo del caso, pues en su diario personal, la víctima había dejado constancia de los temores que la perseguían en los días previos a su muerte.

“Sabes que he pasado muchos miedos y acechos, los cuales no quisiera que se cumplieran, por favor. Te pido que no sucedan”, escribió Millerey González, según reveló su madre, Sandra Mileno Borja, en declaraciones a Noticias Caracol.

En otro fragmento del mismo cuaderno, se lee: “Tráeme consuelo, báñame de luz, cura mi cuerpo, cura mi corazón, cura mi alma”.

En Colombia hay conmoción por el brutal transfeminicidio de Sara Millerey en Bello (Antioquia) - crédito Colprensa

El cuerpo de Sara Millerey González fue encontrado con signos de tortura el viernes 4 de abril de 2025, en una quebrada contaminada del barrio Playa Rica, en el municipio de Bello.

Aunque fue trasladada de urgencia al Hospital La María, falleció el sábado 5 de abril debido a la gravedad de sus heridas, que incluían fracturas en todas sus extremidades.

De acuerdo con su madre, aunque Sara Millerey no le contaba todos los detalles de las agresiones que enfrentaba por temor a preocuparla, sí vivía bajo una constante sensación de inseguridad.

“No me decía cosas más allá por no preocuparme, pero de igual manera pasó esto tan atroz y vil (…) Ella era una persona que no le hacía mal a nadie”, señaló Sandra Mileno Borja.

Las autoridades competentes ya se encuentran adelantando las labores investigativas con el objetivo de identificar y capturar a los responsables del crimen que acabó con la vida de Millerey González.

Como parte de las acciones para acelerar el proceso, se anunció una recompensa total de 100 millones de pesos para quien suministre información certera que permita dar con el paradero de los agresores.

Esta suma fue dividida equitativamente entre la Alcaldía de Bello, que dispuso 50 millones de pesos, y la Gobernación de Antioquia, que aportó los otros 50 millones.

El doloroso y violento crimen en contra de Sara Millerey fue condenado por el Gobierno y las instituciones del Estado - crédito redes sociales/X

El caso también generó reacciones desde el Gobierno nacional. El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta en X, calificando lo sucedido como un acto de fascismo: “Me critican que hable de nazismo. Sé perfectamente que el fascismo es la eliminación violenta de las diferencias del ser humano: políticas, religiosas, étnicas, de libertad sexual. Esto que pasó en Bello se llama fascismo, porque hay nazis en Colombia”, escribió el mandatario.

Horas después de su primer pronunciamiento, el presidente Petro volvió a referirse al caso y esta vez hizo un llamado directo a las autoridades encargadas de la investigación.

A través de su cuenta, el mandatario exigió que se destinen todos los esfuerzos necesarios para esclarecer el crimen que conmocionó a la opinión pública nacional. “Solicito a la @PoliciaColombia la máxima dedicación para esclarecer este crimen brutal”, escribió.

Gustavo Petro denuncia fascismo tras crimen de Sara Millerey González - crédito Colprensa y Redes sociales

El Ministerio de Igualdad y Equidad también se pronunció, rechazando de manera enfática la violencia contra personas trans y calificando el crimen como una agresión brutal y deshumanizante.

Solicitó una sesión urgente de la mesa de casos urgentes para activar la ruta interinstitucional de atención; además, hizo un llamado a las autoridades para evitar la impunidad y pidió investigar el caso con enfoque de género y derechos humanos.

El ministerio resaltó la necesidad de sancionar a los responsables, reconocer el crimen como transfobia y feminicidio, y adoptar medidas de protección para las personas Lgbti+ en el país.

Sara Millerey González, que era conocida y apreciada en su comunidad, no tenía antecedentes de amenazas directas según su familia, lo que aumentó el desconcierto frente al crimen.

Su muerte se suma a una serie de actos violentos contra personas trans en Colombia, lo que reavivó las exigencias de protección efectiva para esta población vulnerable.