El “lado oscuro” del turismo en Colombia que reveló el diario británico Daily Mail, tras el atroz crimen de biólogo italiano Alessandro Coatti

El turismo en Colombia, conocido por sus playas paradisíacas y su riqueza cultural, ha sido escenario de tragedias que han cobrado la vida de varios viajeros internacionales.

Uno de estos casos fue el del biólogo italiano Alessandro Coatti, que fue hallado desmembrado en un sendero próximo al barrio Bureche, en Santa Marta, y que se encontraba hospedado en un hostal del centro de la capital del Magdalena.

Esto provocó que en uno de sus artículos publicados a través de la web, el diario británico Daily Mail, asegurara que a pesar de ser un destino turístico buscados por los viajeros europeos y norteamericanos, varios de ellos han perdido la vida conociendo las maravillas del país.

“The dark side of tourism in Colombia: How Brit and US holidaymakers have ended up dead while travelling in South American nation... as cops hunt killer who butchered London biologist (El lado oscuro del turismo en Colombia: cómo turistas británicos y estadounidenses han acabado muertos mientras viajaban por el país sudamericano... mientras la policía busca al asesino que masacró a un biólogo londinense).

El mismo medio precisó que el cuerpo del científico, que trabajo para la Sociedad de Biología de Londres, fue hallado dentro de una maleta en un arroyo. Este macabro hallazgo, ocurrido el domingo 6 de abril de 2025, y ha conmocionado tanto a la comunidad local como a la internacional.

De acuerdo con las autoridades, el cuerpo de Coatti fue encontrado incompleto, debido a que solo se recuperaron su cabeza, manos y pies, pero un par de días después se confirmó el descubrimiento de las extremidades restantes el 9 de abril de 2025.

En un esfuerzo por acelerar el proceso, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, ha ofrecido una recompensa de 50 millones a quien proporcione información que conduzca a la captura de los culpables.

Un destino turístico con un lado oscuro

Colombia, un país casi cinco veces más grande que el Reino Unido, se ha convertido en un destino popular para los turistas que buscan aventuras y paisajes únicos. Sus playas de arena blanca, parques nacionales vírgenes y ciudades históricas como Cartagena, considerada una de las más hermosas de Suramérica, atraen a miles de visitantes cada año.

Sin embargo, el país también enfrenta desafíos relacionados con la seguridad, que han afectado a algunos viajeros extranjeros. Tanto turistas británicos como estadounidenses han sido víctimas de crímenes violentos en Colombia, explica el artículo.

Entre los incidentes más alarmantes se encuentran ataques perpetrados por bandas criminales y estafas relacionadas con aplicaciones de citas. Además, algunos visitantes han perdido la vida mientras exploraban los paisajes naturales del país, como ocurrió con una estrella de la televisión británica (Joe Tilley) que falleció en un accidente en uno de los sitios turísticos.

Advertencias de seguridad para los viajeros

La creciente preocupación por la seguridad en Colombia ha llevado a los gobiernos de Reino Unido y Estados Unidos a emitir advertencias a sus ciudadanos. En 2025 ambas naciones recomendaron evitar los viajes no esenciales al país suramericano, citando un aumento en los ataques de grupos armados ilegales y la declaración de un estado de emergencia en ciertas regiones.

Estas alertas buscan proteger a los turistas de posibles riesgos, aunque también han generado un impacto en la percepción internacional del país como destino turístico.

Santa Marta, escenario del crimen

El hallazgo del cuerpo de Coatti en Santa Marta ha puesto a esta ciudad bajo el escrutinio público. Santa Marta, conocida por su proximidad al Parque Nacional Natural Tayrona y sus playas caribeñas, es un lugar frecuentado por turistas de todo el mundo. Sin embargo, este caso ha revelado un lado oscuro que contrasta con la imagen paradisíaca que se muestra desde la región al mundo.

Las autoridades locales han intensificado los esfuerzos para resolver el caso, garantizar la seguridad de los visitantes, esclarecer el crimen y restaurar la confianza en la ciudad como un destino seguro.