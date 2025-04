Congresista pidió investigar a Vicky Dávila por gastos de campaña: habría invertido $214 millones en pauta digital en 3 meses

El congresista mostró datos de Guarumo en los que se evidencia el dinero invertido por la precandidata en pauta digital - crédito @AlfreMondragon/X

De cara a las elecciones presidenciales de 2026, los precandidatos y precandidatas están recurriendo a todo tipo de estrategias para impulsar sus campañas y mostrar a la ciudadanía sus primeras propuestas de gobierno. Entre las aspirantes que está buscando reemplazar a Gustavo Petro en el cargo está la periodista Victoria Eugenia Dávila Hoyos, conocida en el medio y, ahora en la política, como Vicky Dávila.

La comunicadora social, que dejó la dirección de la revista Semana para dedicarse a la campaña, ha invertido más de $214 millones en pauta digital en apenas tres meses, según datos de la empresa líder en estudios de mercados y encuestas Guarumo, que indagó sobre los políticos que más pautaron en redes sociales en los últimos 90 días. En comparación con otros precandidatos, la periodista es la aspirante que más dinero ha gastado en propaganda digital.

Los datos indican que el senador Miguel Uribe le sigue en la medición de Guarumo, con más de $79 millones invertidos; luego, está el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, con un poco más de $57 millones. Y, aunque los recursos se ajustan a los topes establecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), los gastos de Dávila, según denunció el representante a la Cámara Alfredo Mondragón, evidencian una contradicción en su postura sobre la austeridad.

“Yo creo que yo no puedo hacer una campaña gastona si estoy proponiendo un recorte del Estado y si estoy proponiendo bajar los impuestos, entonces tiene que haber coherencia. Entonces, como yo no voy a tener esas platas, pues me toca ser austera”, aseguró en su momento la precandidata, en una entrevista en Red+ y La Luciérnaga, de Canal 1.

Según el congresista del Pacto Histórico, la aspirante estaría engañando a sus posibles electores con los gastos de su campaña y, además, estaría yendo en contra de la normativa colombiana. Según explicó, Dávila no estaría teniendo en cuenta los tiempos establecidos por la ley para utilizar medios de comunicación para hacer propaganda electoral.

“La Ley Estatutaria 1475 de 2011 establece que la propaganda electoral en medios solo puede realizarse dentro de los 60 días previos a la elección. Pero, Vicky Dávila ya está haciendo campaña abierta hablando de que va a ganar en primera vuelta y vive delirando, diciendo que nos va a derrotar en el 2026″, detalló el representante a la Cámara.

En consecuencia, pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) investigar si, en efecto, la precandidata estaría violando la ley. “Recuerden que el que llega pagando y mintiendo llega a robar”, concluyó.

Vicky Dávila se defendió de críticas por usar la revista Semana para su campaña

La exdirectora de la revista fue cuestionada por haber utilizado el medio de comunicación, cuando todavía lo lideraba, para impulsar una de sus propuestas de gobierno. Se trata del 10-10-10, que establece porcentajes tributarios, con los que, según asegura, aumentará el desarrollo del país y el bienestar de la población en términos económicos.

Otros periodistas, como María Jimena Duzán, criticaron entonces a la comunicadora, advirtiendo que, posiblemente, se lanzaría a la Presidencia y que se estaba valiendo de su posición privilegiada en un informativo para exponer sus propuestas y hacer campaña electoral.

Dávila contestó a los señalamientos, asegurando que fue “Semana” la que planteó la creación de un nuevo sistema tributario (que hará parte de sus propuestas de gobierno). “Como directora lo hice con convicción. Estos mismos colegas aplaudían como focas cuando SEMANA se comprometió con respaldar el proceso de paz de Santos con las Farc. Y ni qué decir de la portada del “Sí”, que claramente asumía una posición política y buscaba influenciar a los votantes, justo antes del plebiscito que ganó el “No””, escribió en X.

