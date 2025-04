Aurelio Cheveroni reveló cuáles fueron sus exigencias para participar en ‘Yo me llamo mini’

Aurelio dio detalles de sus exigencias para hacer parte del programa - crédito Yo me llamo / Caracol Televisión

El icónico personaje Aurelio Cheveroni se suma a la nueva etapa del programa Yo me llamo, donde compartirá la mesa del jurado con Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz en la versión “mini”, que promete darle un toque de ternura, lejos de las peleas comunes en el concurso de talento. Sin embargo, su incorporación no estuvo exenta de condiciones, pues el famoso lobo presentó una serie de exigencias que sorprendieron al equipo de producción, incluyendo una petición especial relacionada con “la diva de Colombia”, a la que considera su amor platónico.

Y es que Aurelio confesó en una entrevista con Shela Aguilera, productora general de Yo me llamo, que uno de sus principales requisitos para unirse al programa fue contar con un camerino propio, algo que, según él, toda estrella merece. Además, dejó claro que su participación estaba condicionada a que Amparo Grisales estuviera junto a él, ya que siempre ha sido su gran admiración: “Siempre soñé con estar en el Templo de la Imitación, pero solo si Amparo estaba conmigo”, comentó entre risas uno de los personajes más recordados de la televisión colombiana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Otras exigencias del lobo rojo más famoso del país

Además de su interés por trabajar junto a Amparo Grisales, Aurelio incluyó en su lista de demandas una serie de solicitudes relacionadas con su alimentación, pues pidió que le proporcionaran grandes cantidades de comida, incluyendo bultos de concentrado y pollo, sus favoritos. También especificó que su refrigerio debía incluir un salchichón y un pernil de gran tamaño.

Otro detalle curioso es que Aurelio no estará solo en su camerino, lo que llamó bastante la atención. Y es que el personaje estará acompañado por su mascota, aunque no se especificó de qué especie se trata, esta también tendrá un papel especial en esta etapa del programa y durante la jornada del 8 de abril de 2025 los televidentes podrán conocer a este compañero durante las emisiones de Yo me llamo mini.

El famoso lobo regresó a las pantallas - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Esta nueva etapa del programa promete ser una experiencia única tanto para los participantes como para los espectadores, teniendo en cuenta que el formato incluirá a 21 niños imitadores, que serán seleccionados por el jurado para competir en el escenario demostrando su talento. Es necesario reiterar que cada uno de ellos será apadrinado por uno de los participantes que están en la competencia, que tendrán la responsabilidad de guiarlos y ayudarlos a perfeccionar sus habilidades.

El objetivo principal de esta dinámica es que los pequeños participantes puedan demostrar todo lo aprendido en la Escuela de Imitación, mientras sus padrinos compiten por obtener premios en efectivo que beneficiarán a sus ahijados. Aunque esta etapa será breve promete ser bastante intensa, pues con una duración de solo 12 días se dará paso a la gran final de Yo me llamo.

Un formato que promete cautivar a la audiencia

Durante la entrevista se destacó que esta nueva propuesta busca duplicar el éxito del formato original, ofreciendo una experiencia fresca y emocionante para los seguidores del programa. Con la incorporación de niños imitadores y la participación de figuras como Aurelio Cheveroni, Yo me llamo mini se perfila como una de las etapas llenas de sorpresas y momentos memorables.

La llegada de Aurelio es una de las más esperadas - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

La presencia del famoso Aurelio Cheveroni en el jurado durante la nueva etapa no solo añade un toque de humor y carisma al programa, sino que introduce una serie de elementos que prometen captar la atención de la audiencia. Desde sus peculiares exigencias, el lobo demuestra que su presencia en esta etapa del programa promete ser un hecho imperdible para los fanáticos del programa.