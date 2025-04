En desmanes terminó concierto de Jean Carlos Centeno en Argentina: decisión del artista desató la furia del público

Jean Carlos Centeno canceló a última hora concierto en Argentina y desató disturbios - crédito @jeankcenteno/Instagram

Una nueva polémica enloda el nombre de Jean Carlos Centeno, luego de que el artista vallenato no se subiera a la tarima en Formosa, Argentina, ciudad en la que el público esperaba verlo en vivo.

La decisión del cantante venezolano de no presentarse, desencadenó una serie de reclamos por parte de los asistentes que al final de la noche arremetieron contra el lugar y vandalizaron el escenario de donde se robaron varios equipos.

Aunque el artista vallenato no se ha pronunciado respecto a los hechos que quedaron registrados en video y se hacen virales en redes sociales, medios locales difundieron una primera versión sobre el altercado que protagonizó el público por la ausencia de Jean Carlos Centeno en el escenario.

Jean Carlos Centeno provocó disturbios en ciudad argentina tras no subirse a la tarima por supuesto incumplimiento en el pago por parte de los organizadores del show - crédito @televallenato/Instagram

En las imágenes se observa como personas lanzan sillas, canecas y bebidas hacía la tarima, mientras que a gritos reclaman por la devolución del dinero que pagaron por entrar al espectáculo que no se realizó debido a que el cantante vallenato canceló su presentación minutos antes.

Mientras que algunos de los fanáticos de Centeno coreaban sus canciones con la esperanza de que el artista saliera, otros se cansaron de esperar y se abalanzaron contra el montaje. Otros más osados, subieron a la tarima para llevarse varios de los equipos dispuestos para el show.

Por ahora, se mantiene la teoría de que los organizadores del evento le habrían incumplido en los pagos al cantante, pese a que toda la boletería se vendió. En redes sociales las opiniones están dividas entre quienes apoyan la decisión del artista y aquellos que condenan la falta de explicaciones por parte de Centeno al público que lo esperaba.

Jean Carlos Centeno incumplió concierto por presunta baja asistencia en ciudad Argentina - crédito @jeankcenteno/Instagram

“Tanto que habla que no lo contratan en el exterior porque el pollo no lo deja. Tres doritos después lo contratan y queda mal”, “si no pagan no hay trabajo así es esto”, “jode, pero a Juank si que le pasa esto”, “es entendible, no se trata solo del cantante, tienen todo un equipo detrás que depende de su trabajo”, “incumplió el empresario, ahora lo que dejó de pagarle al artista se lo gasta en los daños”, “me ilusioné jajaja, si al artista no le pagan pues él no hace el trabajo”, son algunas de las reacciones de los internautas.

¿Qué le pasó a Jean Carlos Centeno en Argentina?

Lo que prometía ser una noche de música y fiesta terminó en un verdadero caos la noche del 5 de abril. El estadio Antonio Romero de la Liga Formoseña de Fútbol en la ciudad de Formosa, Argentina, se convirtió en una batalla campal, enojo y destrozos tras la repentina suspensión del show del cantante colombiano Jean Carlos Centeno.

Asistentes a concierto de Jean Carlos Centeno vandalizaron el escenario en donde se presentaría el artista - crédito @televallenato/Instagram

El público, que había pagado entradas de hasta 25.000 pesos argentinos, se encontraba esperando al artista, que nunca apareció en escena, ni tampoco emitió ningún comunicado al respecto. La reacción no tardó en llegar: botellas, objetos contundentes y hasta muebles del sector VIP volaron contra el escenario, mientras los asistentes exigían la devolución del dinero.

Esta parada en la ciudad argentina, hacía parte de la gira que incluía presentaciones en Paraguay, Clorinda y Formosa, los tres conciertos lo tenía programados Centeno para cumplir en la misma noche. A pesar de que todo estaba dispuesto, con luces y sonido listo, además de el público presente, Centeno jamás llegó al lugar ni avisó en sus redes sociales la razón por la que no cumplió la cita a su fanaticada argentina.

Las razones de la cancelación aún son un misterio. Algunas versiones indican que el Jean Carlos se habría negado a actuar por la poca asistencia en el aforo del recinto, mientras otras apuntan a un incumplimiento en el pago acordado. Ni el cantante ni los organizadores emitieron un comunicado oficial, a pesar de los reiterados intentos por obtener una explicación.