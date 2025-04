Petro defendió nombramiento de Richard Gamboa: “¿Cómo así, el gobierno debe incidir en discusiones entre corrientes religiosas?”

El presidente Petro respaldó el nombramiento, y se encargó de afirmar que el judaísmo independiente, no sionista, también es un culto - crédito @rabinogamboa/X

Toda la polémica que despertó el nombramiento del supuesto rabino Richard Gamboa Ben-Eleazar también alcanzó al presidente Gustavo Petro, quien fue el encargado de designar al ahora director de Asuntos Religiosos como representante del judaísmo independiente.

La controversia giró principalmente en torno a la validez de su certificado rabínico, pero no solo eso, sino también a sus posiciones antisionistas, con las que ha utilizado términos fuertes para atacar a los israelíes.

En respuesta, el jefe de Estado publicó un mensaje en sus redes sociales para defender el nombramiento. En dicho mensaje, expresó que las posiciones de Gamboa forman parte de un culto, pero que, en contraste, el sionismo es más una corriente política.

El presidente Petro argumentó a favor de su decisión mientras indicó que el Gobierno no debe intervenir en las diferencias de las distintas perspectivas religiosas.

La defensa del presidente Petro al rabino Richard Gamboa

“¿Cómo así, el Gobierno debe incidir en las discusiones entre corrientes religiosas? El M19 en la asamblea nacional constituyente y las mayorías de la constituyente crearon el artículo que no existía, de considerar un derecho la libertad y respeto de creencias y cultos. Hay miles de pastores de las innumerables iglesias cristianas y nadie debe molestarlas, igual ocurre en las demás religiones, incluido el judaísmo”, dijo el mandatario.

Y agregó que “el gobierno no acata que porque unos tengan políticas zionistas y otros no, entonces el gobierno excluya a los no zionistas. El sionismo no es una religión, sino una política nacida hace siglo y medio que busca la creación de un estado para una religión”, dijo.

Entonces dijo el presidente sobre el sionismo que “respetamos ese planteamiento, pero no irrespetamos a los millones de judíos en el mundo entero que no aceptan ese planteamiento y separan, como hacemos los colombianos, el estado de la religión”.

Por eso, el jefe de Estado se respaldó con la Constitución Política de Colombia para afirmar que como “el Estado colombiano no tiene religión oficial, garantiza la libertad de cultos”. En ese sentido, defendió a Gamboa como rabino, al afirmar que “un culto es el judaísmo no sionista. No lo olvide, el antisemitismo no es anti sionismo”.

Richard Gamboa sostiene que el sionismo es una "apología al genocidio"

Para concluir su mensaje, el primer dignatario confirmó su tesis con la que ataca las políticas de Israel en contra de terroristas de Hamás, que, incluso ha catalogado como “nazismo”.

“Los antisemitas son Nazis, los anti sionistas, demócratas. Las formas de selección de las autoridades religiosas en cada culto, no es cuestión del estado, ni de quienes no hacen parte de esas creencias”, escribió, de manera sugerente.

Petro querría perpetuar su mensaje anti sionista con el nombramiento: líderes judíos

Pero, en disonancia con lo que dice el presidente, líderes de la comunidad judía indican que no se trata de apertura religiosa, sino que el nombramiento de Gamboa parece más una estrategia de “manipulación”.

El director del respetado Centro Simón Wiesenthal para Latinoamérica, Ariel Gelblung, comunicó que “Petro no escatima recursos ni creatividad para atacar a Israel. Ahora recurre a la clásica maniobra antisemita de utilizar al ´amigo judío´. Está cruzando una línea llevando el antisemitismo al estado y desde ahora justificará su ataque a la comunidad judía por medio de persecución ideológica y vulnerando la libertad religiosa”.

El "rabino" obtuvo su título a través de un sitio de internet, por un costo de 150 dólares

De hecho, para los judíos conservadores, el rabino representa una “farsa” que se sentará en la oficina nacional que regula no solo el modus operandi de las organizaciones religiosas de Colombia, sino que será el interlocutor con el Gobierno en cuanto a la garantía de la libertad religiosa.

Pero las opiniones de Gamboa frente a ciudadanos israelíes, judíos sionistas y conservadores, a quienes también ha llamado “ateos” y “genocidas”, es solo uno de los aspectos que ha atraído la crítica. Su certificado como rabino también es centro de la polémica. “Gamboa es un farsante que exhibe un título comprado por 150 dólares en la página de Internet www.northernway.org, carece de formación rabínica, feligresía y escrúpulos”, indicó un comunicado del Centro Wiesenthal.