Emiten primeras tarjetas profesionales para personas no binarias en Colombia: así se pueden solicitar

El Colegio Colombiano de Psicólogos (Colpsic) marcó un hito en la historia profesional del país al emitir, por primera vez, tarjetas profesionales con la denominación de “psicólogue” para personas que se identifican como no binarias.

Esta iniciativa busca fomentar la inclusión y el reconocimiento de las diversas identidades de género dentro del ámbito laboral y académico.

Colpsic, fundado en 2004 o 2006 (según diversas fuentes), es la entidad gremial sin ánimo de lucro encargada de agrupar a los profesionales y científicos de la psicología en Colombia. Su función principal es la expedición de tarjetas profesionales, un requisito fundamental para ejercer la profesión en el país.

Un avance en inclusión y derechos

De acuerdo con el director ejecutivo de Colpsic, Roberto Dueñas, la entidad ha trabajado para garantizar que los profesionales que se identifican como no binarios puedan recibir su tarjeta profesional. “Tenemos los primeros profesionales graduados bajo este nuevo parámetro, bajo esta nueva realidad en que se mueve la sociedad, y lo que se hace en la institución es garantizar que estas personas puedan obtener su tarjeta profesional”, explicó Dueñas a CityTv.

Esta decisión se sustenta en la sentencia T-033 de 2022 de la Corte Constitucional y en el oficio con radicado del 12 de julio de 2023 del Ministerio de Educación Nacional, que establecen lineamientos para la inclusión y el reconocimiento de las personas no binarias dentro del marco normativo colombiano.

Dueñas resaltó la importancia de este paso para la construcción de una sociedad más equitativa y sin discriminación. “Lo que creemos es que la sociedad, a pesar de que aún conserva algunas condiciones de discriminación, debe moverse en estos espacios de inclusión”, enfatizó.

¿Cómo solicitar la tarjeta profesional con denominación no binaria?

La tarjeta profesional es un documento otorgado de por vida a quienes la solicitan y les permite ejercer legalmente la profesión de psicología en el país. Con esta iniciativa, Colpsic busca enviar un mensaje de equidad, compromiso y garantía de derechos tanto para los profesionales de la psicología como para la ciudadanía en general.

Las personas no binarias interesadas en obtener su tarjeta profesional pueden hacerlo siguiendo estos pasos:

Acudir al Colegio Colombiano de Psicólogos (Colpsic) en Bogotá.

Presentar el título profesional en psicología.

Entregar su documento de identidad.

Presentar el soporte del pago correspondiente.

Con estos requisitos, Colpsic expedirá la tarjeta profesional con la denominación de “psicólogue”, garantizando el reconocimiento de la identidad de género de quienes la soliciten.

El concepto de identidad no binaria

Para comprender el impacto de esta medida, es esencial conocer el significado de “no binario”. El binario de género es la idea de que solo existen dos sexos (femenino y masculino) que corresponden directamente con dos géneros (mujer y hombre). Sin embargo, muchas personas consideran que esta concepción es producto de la colonización y que no refleja la diversidad real de género existente en distintas culturas.

El término “no binario” engloba una variedad de identidades. Algunas personas no binarias se identifican con ambos géneros, mientras que otras no se reconocen dentro de esas categorías. Las personas no binarias pueden expresar su identidad a través de su apariencia, nombre o pronombres, y algunas eligen modificar su cuerpo con hormonas o cirugía, mientras que otras no consideran necesario hacer cambios físicos. En cualquier caso, la identidad no binaria es una experiencia profundamente personal y autorreflexiva.

A pesar del creciente reconocimiento de las identidades no binarias, estas han existido a lo largo de la historia en diversas culturas. Celebrar la identidad no binaria es reconocer y honrar esa diversidad, así como la complejidad de las comunidades que desafían el binario de género.