María Fernanda Cabal anunció acciones legales contra una usuaria en la red social X que la señaló de compra de votos: “No podemos tolerar la injuria”

La red social X se ha convertido en un escenario clave para el intercambio de opiniones y confrontaciones políticas en Colombia. En este espacio, figuras públicas como la congresista María Fernanda Cabal han aprovechado para expresar sus puntos de vista, pero también para confrontar a otros políticos o usuarios, lo que genera discusiones que, en algunas ocasiones, se hacen virales.

Recientemente, la senadora perteneciente al partido de oposición, Centro Democrático, anunció acciones legales contra una usuaria, subrayando la importancia de no tolerar lo que considera injurias dentro de este entorno digital. “No podemos tolerar la injuria”, comentó la legisladora en una publicación de esta red social.

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, anunció que ha iniciado acciones legales contra una usuaria de la red social X. A través de su cuenta en la plataforma, expresó: “Con mi equipo jurídico emprendí acciones legales contra esta usuaria de la red social X. No podemos tolerar la injuria, la calumnia y el hostigamiento de donde quiera que venga”.

Junto con su publicación subió una captura de pantalla de un mensaje escrito por la usuaria Esther Castro en el que decía lo siguiente: “Señora @MariaFdaCabal, no sea tan ruin de utilizar a la gente en condiciones vulnerables. A Ud la rodea una investigación por compra de votos (donde supuestamente no fue Ud, sino gente que utilizó su propio dinero para comprarle votos a Ud, la verdad muy de buenas Ud), todo caso, dedíquese a ganar de esa forma y no manosee más a las personas que ya han sufrido demasiado en la vida”.

Con respecto a la internauta de X con el nombre de usuario @BioSaura, frente al anuncio realizado por María Fernanda Cabal no se quedó callada y le contestó en esta misma red social.

Esther Castro respondió a las acusaciones de María Fernanda Cabal, afirmando que la senadora está abusando de su posición y el poder que le otorgan tanto su investidura como su alcance en redes sociales para intimidarla. A pesar de esto, Castro aseguró que se mantendrá a la espera de la citación, el fallo del juez y que la Fiscalía se base en las pruebas públicas disponibles. “No diré nada más sobre el tema”, concluyó.

“Personalmente siento que @MariaFdaCabal, está abusando del poder que le da su investidura y su alcance en redes, y lo usa en mi contra para intimidarme. Pero, bueno acá me siento a esperar la citación, el fallo del Juez y que la @FiscaliaCol se remita a las pruebas que son públicas. No diré nada más sobre el tema”, escribió la internauta en respuesta a María Fernanda Cabal.

Además, Esther Castro compartió una noticia de 2018 y cuestionó a María Fernanda Cabal sobre las acusaciones. “¿Cuál es la injuria, Señora @MariaFdaCabal? ¿De qué quiere que me retracte? Si esto es lo que narro en mi trino”, escribió Castro, defendiendo su posición y la veracidad de lo que había expresado en su publicación.

La noticia compartida por la usuaria de X Esther Castro hacía referencia a una decisión judicial de 2018, donde el juez 27 de control de garantías de Bogotá ordenó el envío a prisión de John Rafael Garzón y Julián Alberto Gutiérrez, dos funcionarios del Distrito, quienes presuntamente solicitaron votos para la campaña de la senadora María Fernanda Cabal en las elecciones de marzo de ese año.

En cuanto a la publicación de María Fernanda Cabal, esta generó todo tipo de comentarios a favor y en contra de lo dicho por la senadora. “Así debe ser, la gente cree que puede inventar acusaciones falsas sin que les pase nada”, comentó el usuario @ccepedacolombia. Mientras que del otro lado de la moneda el internauta @MHMora3 dijo lo siguiente: “Pues le va tøcar emprender acciønes legales contra medio país, porque lo Q dice la muchacha es cierto, está documentadø por la prensa... Le muestrø?”.

