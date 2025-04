El Negro Salas confesó qué fue lo que pasó con la amiga de Yina Calderón tras acusaciones de infidelidad

El Negro Salas habló de una de sus polémicas en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía del Canal RCN

El actor caleño Luis Fernando Salas, conocido como Negro Salas, eliminado de La casa de los famosos, se refirió a las declaraciones realizadas por Yina Calderón, pues en varias oportunidades lo vinculó con una amiga suya, asegurando que le coqueteaba. En una entrevista concedida al programa matutino Buen día, Colombia, el famoso aclaró los rumores y defendió su postura, asegurando que no tiene nada que ocultar.

El actor explicó que la mujer mencionada por la creadora de contenido es una amiga en común con quien tuvo una breve conversación antes de ingresar al reality. Según sus declaraciones, esta interacción ocurrió en una videollamada en la que también estaba presente su prometida, Ana María, que se encontraba a su lado en ese momento: “Conversé con ella, me dijo ‘te voy a pasar a Yina’ y eso fue todo”, afirmó Salas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Y es que en medio del programa, Yina Calderón, conocida empresaria de fajas y también concursante del concurso, insinuó que Salas podría estar involucrado sentimentalmente con una amiga suya. Estas declaraciones generaron incomodidad en el actor, que aseguró que las palabras de la también DJ no tenían fundamento. Según explicó en la entrevista, dentro del formato del programa existe una norma que prohíbe hablar de terceros, lo que hace que este tipo de comentarios sean aún más delicados.

“Hay una norma que se debe cumplir a cabalidad dentro de la casa y es que no se puede hablar de nada de terceros”, señaló Salas. Además, agregó que, pese a lo incómodo de la situación, se siente tranquilo porque no tiene nada que ocultar: “Hay un dicho muy bonito que dice ‘el que nada debe, nada teme’, y la verdad yo no debía nada”, enfatizó el actor.

Ana María Espinosa le ofreció palabras de aliento a su compañero sentimental durante su visita en congelados - crédito Canal RCN

El regreso de El Negro Salas a la realidad

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, Salas ha tenido tiempo para reflexionar sobre su experiencia en el reality. Según comentó al programa de entretenimiento, se siente satisfecho con su participación y está listo para retomar su carrera en la televisión. Aunque en su estadía protagonizó varios momentos de tensión, como el generado por las declaraciones de Calderón, el actor asegura que está enfocado en su futuro profesional.

Cabe mencionar que él, no ha sido el único involucrado en múltiples polémicas, pues varios de los participantes han tenido fuertes inconvenientes. Sin embargo, el actor ha dejado claro que su prioridad es mantener su integridad y continuar trabajando en su carrera artística.

Entre otros detalles ofrecidos por Salas sobre la conversación con la amiga de Yina explicó que esta cercanía por videollamada ocurrió dos días antes de que ingresara al reality, y fue una interacción breve y sin mayor relevancia: “Es incómodo, claro, pero no pasó nada más allá de esa llamada”, aseguró el actor.

El hecho de que su prometida estuviera presente durante la videollamada refuerza su versión de los hechos sobre la ausencia de las conductas inapropiadas. Así que el famoso insistió en que las declaraciones de Yina Calderón fueron meras especulaciones y que no tienen fundamento alguno.

Ana Maria Espinosa no dudó en defender a su pareja - crédito @anaespinosara/Instagram

Un cierre polémico para el Negro Salas

La participación de Luis Fernando Salas en La casa de los famosos estuvo marcada por momentos de tensión y controversia por la forma en cómo se acercó a sus compañeros, aunque el actor ha dejado claro que no permitirá que rumores infundados afecten su vida personal ni su carrera profesional.

Salas aclaró que se prepara para enfrentar nuevos retos en el mundo de la actuación, mientras deja atrás las polémicas que surgieron durante su estadía en el reality, pues a pesar de que las declaraciones de Yina Calderón generaron revuelo, el actor ha optado por mantener una postura firme.